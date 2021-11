Zum Tod von Marília Mendonça : Königin in einer Männerwelt

Brasilien ist geschockt nach dem Unfalltod der Sängerin. Zehntausende Fans begleiteten die Totenwache am Samstag. Die Latin-Grammy-Gewinnerin war eine der beliebtesten Sängerinnen des Landes – und hatte sich in einem von Männern dominierten Genre durchgesetzt.

Der tragische Tod der populären brasilianischen Sängerin Marília Mendonça hat ganz Brasilien in Schock und Trauer versetzt. Zehntausende Fans nahmen am Wochenende in der brasilianischen Stadt Goiânia von Mendonça Abschied. Stundenlang standen die Leute vor der Sportarena Schlange, wo die Totenwache stattfand. Unter den Trauergästen befanden sich zahlreiche Persönlichkeiten aus der brasilianischen Showszene. Doch die Trauer ging weit über ihre Anhängerschaft und die Showszene hinaus. Selbst Präsident Jair Bolsonaro drückte in den sozialen Netzwerken seine Anteilnahme aus. Brasilien habe eine der größten Künstlerinnen verloren.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Die 26 Jahre alte Sängerin war am Freitag auf dem Weg zu einem Konzert mit einem Kleinflugzeug tödlich verunglückt. Das zweimotorige Flugzeug-Taxi, mit dem Mendonça unterwegs war, soll im Landeanflug offenbar mit einer Hochspannungsleitung kollidiert und anschließend abgestürzt sein. Alle Passagiere, darunter auch der Onkel und ein Manager von Mendonça, sowie die beiden Piloten kamen beim Unglück ums Leben. Mendonça hinterlässt ein knapp zweijähriges Kind. Die Behörden haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Mendonça hatte sich als eine Vertreterin des sogenannten Sertanejo einen Namen gemacht. Die Stilrichtung, die am ehesten als eine brasilianische Mischung von Country und Schlager mit viel Herzschmerz beschrieben werden kann, gilt als die populärste Musik in Brasilien und ist in vielen gerade länglichen Regionen beliebter als beispielsweise Samba. Sertanejo ist kaum über die Landesgrenzen hinweg bekannt, hat sich in Brasilien jedoch zu einem Milliardengeschäft entwickelt. Viele Sänger genießen in Brasilien den Status von Superstars.

Mehr zum Thema 1/

In dieser von Männern dominierten Szene hatte sich Mendonça, die im Alter von zwölf Jahren zu singen begann, als eine der wenigen Frauen durchgesetzt und es zu einmaligem Ruhm und Erfolg gebracht. 2017 war Mendonça Brasiliens meistgehörte Sängerin. 2019 erhielt sie den Latin Grammy für das meistverkaufte Sertanejo-Album. Die von ihr besungenen Liebes- und Leidensgeschichten aus dem Blickwinkel einer Frau machten Mendonça nicht nur zum Star weiblicher Sertanejo-Fans, sondern zu einer Wegbereiterin und einem Idol für andere Sängerinnen in der Szene. Viele sehen Mendonça als eine feministische Vorkämpferin der Sertanejo-Szene. Für andere war sie einfach die Königin in einer Männerwelt.