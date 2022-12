Boris Becker bei Sat.1 : Unser Mann im Knast

Er spricht über harte Jungs und seine Kinder. Über den Trost, den Michael Stich und die Philosophie spenden. Und am Ende ist aus Häftling Nummer A2923EV wieder Boris Becker geworden. Mit all seinen Stärken und Schwächen.

Aus der Nummer A2923EV wurde an diesem Abend bei Sat.1 wieder Boris Becker, mit all seinen Stärken und Schwächen. Bild: dpa

Das Wort fällt nur ein einziges Mal und recht früh in diesem Gespräch; ein böses, ein irritierendes Wort an diesem Abend, an dem es vor allem um Gefühle gehen soll. Boris Becker gibt dem Fernsehsender Sat.1 das erste Interview, seit er vor ein paar Tagen die Freiheit wiedererlangt hat, ein exklusives und, wie es heißt, hochdotiertes Gespräch, das der Interviewer Steven Gätjen anpreist als „das ehrlichste Interview, das Boris Becker in seiner Karriere gegeben hat“. Und dann ist es Gätjen selbst, der das Wort ausspricht, nämlich als er von Becker wissen will, ob dieser im Londoner Prozess wegen Insolvenzvergehen vielleicht mehr Reue und Demut hätte zeigen müssen „in Bezug auf die Verbrechen, die du begangen hast“.

Es ist ein schmerzliches, doch ein wahres Wort: Verbrechen. Boris Becker hat Verbrechen begangen, er ist ein Verbrecher: Aus diesem Grund hat er in England im Gefängnis gesessen, auch wenn dies vielen wie ein Treppenwitz der Tennisgeschichte erscheinen mag. So tragisch der Fall des Idols, so groß ist das Begehren seiner deutschen Fans und der Medien, den verlorenen Sohn wieder willkommen zu heißen – gibt es doch wenige öffentliche Figuren, deren Schicksal die Deutschen gleichermaßen in den Bann geschlagen hat. Boris Becker war einst ganz oben und bisweilen recht weit unten, man zitterte mit ihm und jubelte, wenn er sich nach der unsanften Landung auf dem Tennisplatz oder dem Boulevard wieder aufrappelte. Er war einer von uns, trotz allem.