In Schutt und Asche: Im Frühjahr 1945 zerstörten britische Bomberverbände die kleine Stadt Wesel am Niederrhein. Bild: mauritius images / American Phot

Es braucht nur ein paar Maus-Klicks, um den Masterplan für die Zerstörung Deutschlands zu finden. „The Bomber’s Baedeker. A Guide to the Economic Importance of German Towns and Cities“ heißt die erste systematische Übersicht über geeignete Ziele für Bombardements, Anfang 1943 von der britischen Regierung herausgegeben. Vor wenigen Tagen hat das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte die zweite Auflage der bisher nur in wenigen Bibliotheken einsehbaren Zielliste, 1944 erschienen, ins Internet gestellt. Forscher und interessierte Laien können nun eines der wichtigsten Dokumente zum Bombenkrieg gegen Hitler-Deutschland erschließen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. F.A.Z.

Als das britische Ministerium für wirtschaftliche Kriegsführung den „Bombers’s Beadeker“ fertigstellte, hatte die Royal Air Force (RAF) schon mehrere verheerende Angriffe auf Städte im Reich geflogen. Die „Area Bombing Directive“ an das „Bomber Command“ von Arthur Harris vom Februar 1942 hatte sich bereits als Schlüssel für immer fürchterlichere Erfolge erwiesen. Die Direktive markierte die Abkehr vom Präzisionsangriff. Fortan sollte das Hauptziel der Operationen „auf die Moral der gegnerischen Zivilbevölkerung gerichtet sein ..., insbesondere die Industriearbeiterschaft“.