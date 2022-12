Debatte ums Böllerverbot : Wichtige Tradition oder gefährliches Spektakel?

An böse Geister glauben die meisten Menschen wohl nicht mehr. Der Brauch, sie zum Jahreswechsel mit viel Lärm zu vertreiben, hat sich dennoch gehalten – und hat mit Böllern und Raketen inzwischen teils exzessive Züge angenommen. Nachdem wegen der Corona-Pandemie zwei Jahreswechsel verhältnismäßig leise gefeiert wurden, darf in diesem Jahr ­wieder geknallt werden. Und während die einen diesen Moment herbeisehnen, wünschen sich andere, dass der Staat endlich durchgreift – und ein für alle Mal Schluss macht mit der privaten Böllerei.

Die Debatte um ein Böllerverbot wird Jahr fürs Jahr aufs Neue geführt. Während die einen sich in ihrer Freiheit ein­geschränkt und bevormundet fühlen, sehen sich die anderen mit Blick auf die Umwelt und ihre Mitmenschen im Recht. Sie führen etwa die hohe Feinstaubbelastung an, die durch das Feuerwerk entsteht; den Müll, der tonnenweise auf den Straßen liegen bleibt; Haus- und Wildtiere, die durch den Lärm in Angst und Schrecken versetzt werden; die zahl­reichen Verletzten, die es jedes Jahr gibt, darunter auch viele Kinder; und Angriffe auf Rettungskräfte mit Pyrotechnik.

Polizeivertreter: „schmerzhaft, aber sinnvoll“

Die Stimmen für ein Verbot scheinen dabei in jedem Jahr lauter zu werden. In diesem Jahr hat sich auch der Präsident der Bundesärztekammer den Forderungen angeschlossen: Die „ungeregelte Knallerei“ passe nicht mehr in die Zeit, sagte ihr Präsident Klaus Reinhardt der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. In den vergangenen Jahren habe man gute Erfahrungen mit dem Verbot gemacht. Die Gewerkschaft der Polizei sieht das ähnlich: Ein Böllerverbot sei eine „vielleicht schmerzhafte, jedoch sinnvolle Maßnahme“, teilte sie im November mit.

Die Deutsche Umwelthilfe kämpft schon lange für ein Böllerverbot, ebenso viele Tierschutz­vereine. Gemeinsam mit dem Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes haben sie sich in einem offenen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gewendet. Da der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester im Sprengstoffgesetz geregelt ist, müsste für ein flächendeckendes Verbot der Bund tätig werden. Bisher haben nur die Kommunen die Möglichkeit, das Böllern einzuschränken. In Berlin ist zum Beispiel am Alexanderplatz eine Verbotszone vorgesehen, in München darf innerhalb des Mittleren Rings nicht geböllert werden, in Köln ist der Dom eine feuerwerksfreie Zone. Den Vereinen reicht das jedoch nicht. Sie wünschen sich die Ruhe aus den beiden Vorjahren zurück.

Weniger Einsätze, weniger Verletzte, weniger Feinstaub

Welche Auswirkungen hat das Verbot aber konkret gehabt? Bundesweite Bilanzen etwa zu Einsätzen von Rettungskräften gibt es nicht. Zwar wurden beispielsweise in Berlin deutlich weniger Einsätze gemeldet: Die Feuerwehr musste an Silvester 2020 zu 661 weniger Einsätzen ausrücken als im Vorjahr, die Zahl der Brände sank von 617 auf 211. Bei der Polizei ging die Zahl der Einsätze um mehr als ein Drittel zurück. 2021 stieg die Zahl der Einsätze wieder leicht, blieb aber deutlich unter den Jahren vor der Pandemie. Allerdings galten in beiden Jahren umfangreiche Kontaktverbote, Restaurants und Klubs waren geschlossen – das dürfte die Zahlen maßgeblich beeinflusst haben.

Das Unfallkrankenhaus Berlin meldete deutlich weniger Verletzte: Mussten an Silvester 2019 noch 50 Patienten mit von Pyrotechnik verursachten Brand- und Handverletzungen behandelt werden, waren es 2020 nur zehn, 2021 nur 15 Patienten. Auch die Zahl der Sach- und Gebäudeschäden ging laut Zurich-Gruppe zurück – um 29 Prozent in den sechs größten deutschen Städten. „Wir gehen davon aus, dass das Verkaufsverbot von Silvesterböllern zum Rückgang der Schadenfälle beigetragen hat“, teilte ein Sprecher mit. Wie groß der Effekt genau ist, sei allerdings nicht messbar.

Auch die Feinstaubbelastung ist an Neujahrstagen 2020 und 2021 auffallend niedrig gewesen. In beiden Jahren blieb die Feinstaubkonzentration um Mitternacht unter 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Laut dem Bundesumweltamt sind zum Jahreswechsel Stundenwerte um die 1000 Mikrogramm nicht selten, der Tagesgrenzwert beträgt 50 Mikrogramm.