Niedrigwasser : Ende der Segelsaison am Bodensee

Von den teuren Liegeplätzen am Bodensee haben die Yachtsegler in diesem Sommer wenig. Der Pegelstand ist so niedrig, dass die Boote an Land müssen.

Verursacht durch den Klimawandel und die zu frühe Schneeschmelze in den Alpen hat der Bodensee derzeit einen sehr niedrigen Pegelstand. Nach Auskunft der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat der große Binnensee derzeit einen 90 Zentimeter niedrigeren Pegelstand, als er jahreszeitgemäß üblich wäre. Ein derart niedriger Pegelstand sei eher typisch für die klimatischen Bedingungen im Oktober.

Zugleich ist das Oberflächenwasser in der Seemitte mit 24,2 Grad um einige Grad wärmer als üblich. „Die Erwärmung des Wassers im Bodensee ist eine direkt messbare Folge des ­Klimawandels“, sagte Ulrich Maurer, Präsident der LUBW, am Donnerstag bei einem Besuch im Institut für Seenforschung in Langenargen. In den Yachthäfen in Friedrichshafen oder auch Langenargen sind viele Boots­besitzer schon jetzt gezwungen, ihre Boote „auszuwassern“ und an Land zu bringen. Normalerweise geschieht das erst im Oktober. Etwa ein Drittel der Boote können wegen der niedrigen Pegelstände nicht an ihren Liege­plätzen bleiben.

Auch bei Bächen und Flüssen im Südwesten haben 80 Prozent einen Wasserstand, der unter dem niedrigsten Wasserstand der vergangenen ­Jahre liegt. Sowohl kleine und mittelgroße Fließgewässer des Landes als auch große Flüsse wie Neckar, Donau und Oberrhein sind hiervon betroffen. In der Nähe von Konstanz lag der Pegelstand am Donnerstag bei 321 Zentimetern, noch niedriger war der Pegel dort zuletzt am 4. August 2006. An einigen Stellen am Bodensee bilden sich schwimmende grüne Algen-Teppiche; sie wachsen dort, wo sich das Wasser stark erwärmt und es viele Nährstoffe enthält. Ein Ufer­abschnitt, an dem sich diese Folge des Klimawandels zeigt, ist die Schussenmündung von Langenargen.