Blutritt erstmals mit Frauen : „Für mich hat das mit Feminismus nichts zu tun“

Der Blutritt im oberschwäbischen Weingarten wurde 1529 erstmals urkundlich erwähnt. Am Freitag nach Christi Himmelfahrt beginnt die größte Reiterprozession Europas in der Weingartener Basilika mit einer Messe.

Dann reiten 2000 „Blutreiter“ durch die Felder und Gemarkungen, verteilen den Segen des Heiligen Blutes an Haus, Hof und Felder. Der römische Soldat Longinus soll am Kreuz einige Tropfen Blut von Jesus aufgefangen haben, die in einem Erdklumpen der Reliquie enthalten sind. Bislang beteiligten sich an der „Männerwallfahrt“ keine erwachsenen Frauen, nur Mädchen und Ministrantinnen. Nun wurde sie auch für Frauen geöffnet.

Frau Rürup, Sie sind Bürgermeisterin von Baindt, einer Gemeinde bei Weingarten, und gehören zu den Frauen, die jetzt erstmals mitreiten durften. Wie kam es dazu?

Der Blutritt sollte immaterielles UNESCO- Weltkulturerbe werden. Der Antrag scheiterte wohl auch daran, dass es eine reine Männerprozession war. Dieser Schritt war längst überfällig. In Weingarten, Ravensburg und vielen umliegenden Gemeinden gibt es die Blutreiter-Gemeinschaften, die mussten ihre Satzung ändern. Ministrantinnen, Jugendliche, Mädchen waren ja immer dabei, mit der Satzungsänderung ist es nun in vielen Gemeinschaften auch Frauen erlaubt. Man sollte den Schritt nicht überbewerten, Frauen waren in gewisser Weise beim Blutritt immer dabei, ohne sie ging es nicht, denn irgendjemand musste ja Haus, Hof und Tiere versorgen. Das war den Blutreitern auch immer wichtig, das haben sie auch immer gezeigt, nur standen die Frauen eben nicht im Vordergrund.

Seit wann ist über die Teilnahme der Frauen diskutiert worden?

Es begann 2019. In den vergangenen zwei Jahren gab es wegen der Pandemie nur kleine Blutritte, deshalb zeigt diese Diskussion erst jetzt ihre Auswirkungen.

Mussten Sie Überzeugungsarbeit leisten?

Eigentlich nicht. Ich habe den Chef unserer Blutreitergruppe gefragt, dann musste in der Hauptversammlung ein Beschluss herbeigeführt werden. Insgesamt nehmen 98 Gruppen an der Prozession teil, die meisten wollen Frauen zulassen oder haben es schon. Natürlich hat es Signalwirkung, wenn ich jetzt als Bürgermeisterin teilnehme. Der Schritt war überfällig, der Blutritt ist eine jahrhundertealte Tradition. Traditionen lassen sich aber nur pflegen, wenn sie zeitgemäß sind.

Wie lief der Blutritt am Freitagmorgen für Sie ab?

Wir sind in der Nähe von Baindt um 4.45 Uhr gestartet, dann ging es zum Klosterhof, gegen 6.45 Uhr waren wir in Weingarten. Da mussten wir warten, bis sich alle Reitergruppen versammelt hatten. In meiner Gruppe waren 35 Reiter, davon zwei Frauen und natürlich noch ein paar Kinder, Ministrantinnen und Jugendliche. An der Basilika in Weingarten wurde die Reliquie dann an den Blutreiter übergeben, er reitet in der Mitte der Prozession.

Wollten Sie schon immer am Blutritt teilnehmen?

Ja. Ich stamme aus Neresheim, also von der Ostalb. Seit 2019 bin ich Bürgermeisterin von Baindt. Für mich hat das mit Feminismus nichts zu tun. Ich finde es bedauernswert, wenn dieser Blutritt immer auf Frauen und Männer reduziert wird. Es geht ja darum, was man mit der Teilnahme zum Ausdruck bringen will, nämlich dem Glauben in der Gesellschaft Raum zu geben. Der christliche Glaube gibt mir Zuversicht und Kraft, ich zeige damit Dankbarkeit und Demut, weil es meinen Lieben und meiner Familie gut geht. Einem Bürgermeister würde man die Frage doch gar nicht stellen, warum er am Blutritt teilnimmt.

Wie anstrengend ist die Teilnahme an der Prozession eigentlich?

Man sitzt sehr lange im Sattel, mindestens drei Stunden, das ist anstrengend. Es ist natürlich einfacher, wenn man trainiert ist. Ich nehme deshalb seit Weihnachten Reitstunden. Man kann auch nur teilnehmen, wenn man ein geeignetes Pferd hat. Die Pferde müssen den Stress, die Musik, die Enge ertragen. Nicht umsonst sind die Pferde auch das Gold Oberschwabens. Und mit Recht ist der Blutfreitag der höchste Feiertag Oberschwabens.