Black-Panther-Hauptdarsteller : Lang lebe der König

Aktualisiert am

Schauspieler Chadwick Boseman 2018 bei der Premiere des Films Black Panther in Los Angeles Bild: dpa

Der Tod von Black-Panther-Hauptdarsteller Chadwick Boseman am 28. August 2020 erschütterte nicht nur die Marvel-Fangemeinde, sondern die gesamte Filmwelt. Er warf aber auch viele Fragen zur Zukunft der Rolle von König T’Challa auf, die in vier Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) von Boseman besetzt wurde. Während manche Schauspieler ihre Superhelden-Rolle seit mehr als einem Jahrzehnt spielen, hat das MCU auch schon Rollen mit neuen Gesichtern besetzt. Eines der bekanntesten Beispiele ist Edwart Norton in der Rolle des Hulk, der später von Mark Ruffalo ersetzt wurde. Allerdings könnte die Neubesetzung im Fall eines Todesfalls wie bei Chadwick Boseman unsensibel wirken.

Besonders bei eingefleischten Fans: Harry-Potter-Fans konnte man noch davon überzeugen, dass sich der Hauptantagonist der „Phantastische Tierwesen“-Reihe ein neues Erscheinungsbild herbeigezaubert hat. Aber der Marvel-Anhängerschaft käme ein solcher Twist wohl doch zu weit hergeholt vor. Auch die kulturelle Bedeutung des Black Panther, der erstmals einen schwarzen Superhelden mit afrikanischen Wurzeln auf die Leinwand brachte, macht es schwer, Chadwick Boseman zu ersetzen.

Dass T’Challa im zweiten Film des Black-Panther-Franchises ein anderes Gesicht erhalten würde, schloss auch Produzent Nate Moore in einem Podcast aus. Es gäbe jedoch die Möglichkeit, den König der technologisch hochentwickelten, afrikanischen Nation Wakanda nach guter alter Comicmanier aus einem Paralleluniversum zurückkehren zu lassen, sagen manche Fans. Das könnte die Besetzung mit einem anderen Schauspieler ermöglichen.

Im Universum, in dem die bisherigen MCU-Filme spielen, bleibt die Frage offen, welcher Charakter die Maske des Black Panthers künftig tragen wird. Die Schwester von T’Challa Shuri, gespielt von Letitia Wright, wurde lange als sichere Nachfolgerin gehandelt, bis Wright am Set für einige Probleme sorgte: Nachdem sie sich Ende August bei einem Stunt in Boston verletzte, liefen die Dreharbeiten zwar planmäßig ohne sie weiter, wurden nun jedoch bis Anfang nächsten Jahres pausiert.

Die Gerüchteküche brodelt nun auch, da Wright als Impfgegnerin immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Es wird gemutmaßt, dass sie die Fertigstellung des Films dadurch behindern würde, da sie ohne 2G-Nachweis nicht in jedes Land einreisen könnte. Zudem müssten neue Drehorte ausfindig gemacht werden, die ohne Impfung bereist werden können. Darüber hinaus soll sich Wright am Set wiederholt negativ über die Impfung gegen das Coronavirus geäußert haben. Szene-Berichterstatter prophezeien daher sogar einen Rausschmiss. Eine Stellungnahme der Marvel-Studios gibt es dazu bislang nicht. Der Thron bleibt wohl erst mal leer.