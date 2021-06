Bis zu 37 Grad erwartet : Erste Hitzewelle des Jahres kommt an

Ab Donnerstag wird es heiß in Deutschland: In vielen Regionen werden bis zu 35 Grad und mehr möglich. Auch am Freitag und am Wochenende bleibt es heiß, vereinzelt sind Gewitter möglich.

Die Hitzewelle steht vor der Tür. „Am Donnerstag geht es in die Vollen. Da wird es nur noch wenige Flecken geben, an denen keine 30 Grad erreicht werden“, kündigte der Meteorologe Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch an. In vielen Regionen Deutschlands sind sogar 35 Grad und mehr möglich. Auch am Freitag und am Wochenende bleibt es sehr heiß, Unwetter sind möglich.

Nach den bisherigen Prognosen soll die Hitzewelle Anfang nächster Woche abebben. Ungewöhnlich sind solche Temperaturen Mitte Juni laut Hoffmann nicht. „Das hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder.“

Am Donnerstag sind im Westen einzelne Gewitter möglich. „Wo es runterkommt, kann es ordentlich zur Sachen gehen mit starken Sturmböen, Hagel und Platzregen“, erklärte der Meteorologe.

Am Freitag breiten sich die Gewitter im Westen noch ein wenig aus, gleichzeitig wird der Osten zum Hitzeherd Deutschlands. 37 Grad werden vom DWD angekündigt. Auch im Rest der Republik bleiben die Werte über 30 Grad, es wird aber nicht ganz so heiß wie am Vortag.

Auch am Samstag wird es im Osten bei 37 Grad schweißtreibend, im Nordwesten fallen die Temperaturen dagegen unter die 30-Grad-Marke. Die Gewitter verabschieden sich und ziehen weiter in den Osten und Süden der Republik.

Hitzeschäden an Schienenstrecken in Karlsruhe

In Karlsruhe haben sich die gestiegenen Temperaturen schon bemerkbar gemacht. Die Trams und Stadtbahnen der Stadt werden aufgrund von Schäden am Schienennetz auch am Mittwoch nicht regulär fahren können. Für die Bahnen gilt daher vorerst ein Notfallkonzept, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in der Nacht mitteilten. Wegen des Schienenersatzverkehrs könne es zu Engpässen und Fahrtausfällen kommen.

Bereits am Dienstag war der gesamte Tram- und Stadtbahnverkehr eingestellt worden. Grund waren einem Sprecher der Verkehrsbetriebe zufolge möglicherweise durch sommerliche Hitze bedingte Schäden an mehreren Schienenstrecken. „Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, im Bereich der Gleise im gesamten Stadtgebiet besonders vorsichtig zu sein, bis die Schäden und Verunreinigungen durch die VBK vollständig beseitigt sind“, hieß es weiter.