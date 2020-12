Statement auf Twitter : Ellen Page outet sich als transsexuell

Aktualisiert am

Die bisher als Schauspielerin bekannte Ellen Page will künftig den Namen Elliot tragen und als Mann durchs Leben gehen. In ihrem Statement spricht sie von einer großen Freude, aber auch Sorge um die Sicherheit transsexueller Menschen.

Hollywood-Star Ellen Page hat sich als transsexueller Mann geoutet. Auf Twitter verkündete Page, dass ihr neuer Name Elliot Page sei und sie künftig die Pronomen „he/they“ tragen will. Das entspricht dem deutschen „Er“.

In dem durchaus langen Statement geht Page neben der Freude über die neue Identität und Authentizität vor allem auf die prekäre Situation vieler transsexueller Menschen ein: „Meine Freude ist echt, aber sie ist auch zerbrechlich.“ Page habe – trotz der privilegierten Position als Star – Angst vor dem Hass, den Witzen und auch der Gewalt.

Die politischen Akteure, die gegen die gesundheitspolitischen Rechte von transsexuellen Menschen arbeiten würden, hätten „Blut an ihren Händen“. Dagegen wolle sich Page einsetzen: „Ich werde jede mögliche Unterstützung anbieten und mich weiter für eine liebevollere und gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen.“ Page sei nun selbst von der Situation betroffen und wolle angesichts der Attacken nicht schweigen.

Bereits vor sechs Jahren hatte Page bekannt gegeben, lesbisch zu sein. 2018 heiratete sie Partnerin Emma Portner, mit der sie seit 2014 liiert ist.

Bisher war Page durch Produktionen wie „X-Men“, „Juno“ und „Inception“ bekannt. Seit 2019 spielt Page außerdem eine der Hauptrollen in der Netflix-Serie „The Umbrella Academy“. Auch der Streaming-Anbieter äußerte sich direkt unter dem Twitter-Post zu Pages Outing: „Wir sind so stolz auf unseren Superhelden! Wir lieben dich Elliot! Können kaum erwarten, deine Rückkehr in Staffel drei zu sehen!“