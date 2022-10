Übergriffe und Mobbing : Vorwürfe gegen Bill Murray häufen sich

Der amerikanische Schauspieler Bill Murray hat in der Filmindustrie schon länger einen zweifelhaften Ruf. Seit Jahren berichten Kollegen von cholerischen Anfällen des Schauspielers, bei denen dieser am Set herumgeschrien und andere beleidigt haben soll. Dan Aykroyd, mit dem Murray in „Ghostbusters“ zusammengearbeitet hat, nannte ihn deshalb wohl auch scherzhaft „The Murricane“.

Andere erhoben schwerere Vorwürfe: Richard Dreyfuss, Murrays Co-Star in „Was ist mit Bob?“, bezeichnete Murray als „irischen betrunkenen Bully“, der ihn gemobbt und einen Aschenbecher nach ihm geworfen habe. Lucy Liu und Drew Barrymore berichteten von Auseinandersetzungen am Set von „Drei Engel für Charlie“. Und die Schauspielerin Geena Davis schrieb in ihrer kürzlich erschienen Autobiografie, dass Murray sie am Set von „Ein verrückt genialer Coup“ mit einem Massagegerät bedrängt und vor über 300 Leuten angeschrien und gedemütigt habe.

Falscher Sitzplatz

Die neusten Anschuldigungen kommen vom Schauspieler Seth Green. Dieser erzählte in der Youtube-Show „Good Mythical Morning“, wie Murray ihn, als Green neun Jahre alt war, am Set der Fernsehshow „Saturday Night Live“ an den Füßen gepackt und mit den Worten „Müll gehört in den Müll“ in einen Mülleimer gesteckt habe. Auslöser sei gewesen, dass Green sich auf ein Sofa gesetzt habe, das für Murray bestimmt gewesen sei.

Inzwischen hat das Verhalten Murrays Konsequenzen: Im April dieses Jahres wurden die Dreharbeiten von Aziz Ansaris Regiedebüt „Being Mortal“ unterbrochen, weil Murray, der die Hauptrolle spielen sollte, eine Mitarbeiterin belästigt und ungefragt auf den Mund geküsst haben soll. Dafür zahlte er ihr 100.000 Euro Schadensersatz wie nun bekannt wurde. Die Dreharbeiten wurden bisher noch nicht fortgesetzt.