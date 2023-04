Die Transfrau Dylan Mulvaney im schwarzen Cocktailkleid à la Audrey Hepburn und mit ein paar Büchsen Bier über „March Madness“, für Basketballfans in den Vereinigten Staaten die Hochsaison des Jahres, philosophieren zu lassen, kam nicht bei allen Amerikanern gut an. Während Tausende der Brauerei Anheuser-Busch in sozialen Medien vorwarfen, mit Mulvaneys Auftritt Frauen und Sportanhänger gleichermaßen vor den Kopf zu stoßen, griff Kid Rock zum Gewehr. „Fuck Bud Light, fuck Anheuser-Busch“, sagte der Sänger in die Kamera seiner Instagram-Seite, nachdem er das Feuer auf Kartons der Biermarke eröffnet hatte.

Auch dem Country-Musiker Travis Tritt schmeckt das Bier nicht mehr. Nach Mulvaneys gesponsertem Video ließ er wissen, die blauen Dosen des Leichtbiergetränks während seiner Tour durch die Vereinigten Staaten aus dem Sortiment zu streichen. Amerikanische Medien sprechen schon von einem Kulturkampf über LGBTQ-Rechte, den die Influencerin, die vor 26 Jahren als Junge im kalifornischen San Diego zur Welt kam, befeuert.

An welchen Gräben der Kampf ausgetragen wird, bleibt derweil schwammig. Caitlyn Jenner, in einem früheren Leben Mann, Goldmedaillengewinner und Patriarch des Kardashian-Clans, war schon vor einigen Wochen gegen Mulvaney zu Felde gezogen. Dass die Musical-Darstellerin für den Sportartikelhersteller Nike als Markenbotschafterin gegen Bezahlung Damenmode vorstellt, ging der Dreiundsiebzigjährigen dann doch zu weit. „Es ist eine Schande, dass ein legendäres amerikanisches Unternehmen zu woke wird. Wir sollten inklusiv sein, aber nicht auf Kosten der großen Mehrheit der Menschen“, forderte Jenner. Laut einer Erhebung des Williams Institute der Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA) identifizierten sich etwa 1,6 Millionen Amerikaner transgender.

In der Vergangenheit war Mulvaney, die nach früheren Coming-Outs als homosexueller Mann und nicht-binäre Person vorerst auf eine geschlechtsangleichende Operation verzichtet, schon mit einem Werbevertrag für einen Tamponhersteller angeeckt. Die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris hatte der Kalifornierin vor vier Wochen derweil schriftlich zu „365 Tagen eines authentischen Lebens“ gratuliert.

Im vergangenen Herbst empfing Präsident Joe Biden Mulvaney im Weißen Haus. Nicht nur ihre fast elf Millionen Anhänger bei TikTok lobten damals den Einsatz gegen die in den Vereinigten Staaten hart umkämpften Gesetzesvorlagen zum Verbot von Hormongaben und Eingriffen für Minderjährige. Der Streit über die Bierwerbung wertet Mulvaney als weiteren Versuch von Amerikas Konservativen, die Rechte der LGBTQ-Community zu beschneiden. „Wie ich eine Newcomerin bin, bin ich ein leichtes Ziel“, sagte sie dem Podcast der Moderatorin Rosie O’Donnell vor einigen Tagen. „Das ist sehr traurig, denn ich versuche, etwas Positives beizutragen.“