Beyoncé und Jay-Z kaufen teuerstes Haus in Kalifornien

Es gilt als Faustregel, dass der Konsum sich an das Einkommen anpasst. Beyoncé und Ehemann Jay-Z zeigen nun, wie groß der Geltungsbereich dieser Regel sein kann. Das Ehepaar hat zusammen ein geschätztes Vermögen von knapp zwei Milliarden US-Dollar. Mit einem Kaufpreis von über 200 Millionen Dollar haben die beiden laut der Boulevardzeitung „TMZ“ doch immerhin rund zehn Prozent ihres Vermögens für ein Haus in Kalifornien ausgegeben. Damit ist es das teuerste Haus, das im Bundesstaat je verkauft wurde. Für die gesamten USA belegt es den zweiten Platz der teuersten Immobilien.

Meerblick in Malibu

Das Anwesen befindet sich direkt am Strand in der Stadt Malibu und bietet einen Ausblick auf den Pazifischen Ozean. Entworfen hat es der japanische Star-Architekt Tadao Ando, der aktuell auch ein Haus für Rapper Kanye West gestaltet. Der Bau der Villa soll insgesamt 15 Jahre gedauert haben. Ando, der für das Haus unter anderem besonders hohe Betonwände entwarf, wurde für seine Arbeit schon mit dem renommierten Pritzker-Preis für Architekten ausgezeichnet.

Es ist nicht der erste teure Immobilienkauf von Beyoncé und Jay-Z: 2017 kauften die beiden ein Anwesen in Bel Air für 88 Millionen Dollar. Dass sie diesen Kaufpreis nur sechs Jahre später mehr als verdoppelten, sorgt trotzdem für Aufsehen.

200-Millionen-Dollar-Schnäppchen?

Laut „TMZ“ war das Anwesen in Malibu ursprünglich für einen Betrag von 295 Millionen Dollar gelistet. Also wird der Betrag von „nur“ 200 Millionen Dollar prompt als Schnäppchen verbucht. In das Haus wird das Ehepaar wohl mit den drei Kindern Blue Ivy, Rumi und Sir Carter einziehen.