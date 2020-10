Bettler und Instagram-Star : Der Mann, der den Kapstädtern ein Lächeln schenkt

Lusindiso Malgas gibt Autofahrern an einer Ampelkreuzung im Kapstädter Vorort Tableview jeden Morgen Anlass zum Schmunzeln: „Lass uns zum Mittagessen gehen. Du bezahlst“ steht auf einem seiner selbstgemalten Plakate aus Pappkarton. Auch bei anderen Sprüchen lachen die meisten: „Cereal-Killer. Gib ein paar Münzen für Milch“, „Keine kleinen Scheine nach 12 Uhr“ oder „Warum lügen, ich brauche Geld für ein kühles Bier“. Viele greifen dann bereitwillig in ihre Geldbörsen.

Die Corona-Krise hat die Zahl der Bettler und Straßenhändler überall in Südafrika in die Höhe getrieben. Viele waschen für ein paar Rand die Windschutzscheibe, sammeln Müll ein, verkaufen Kugelschreiber oder bitten um eine milde Gabe. Wie anderswo auf der Welt bleiben die Fensterscheiben der Autos jedoch meist geschlossen, die Fahrer blicken geradeaus und hoffen darauf, dass die Ampel schnell auf Grün schaltet. Anders verhält es sich an dieser Kreuzung nahe der Küste. Lusindiso Malgas, genannt „Lu“, der seinen Job als Lager-Packer gleich zu Beginn der Corona-Krise verloren hatte, hat mittlerweile eine eingeschworene Fangemeinde. Schon von fern hupen und winken Pendler ihm zu. Zeitungen wurden auf ihn aufmerksam. Auch im Ausland ist der Siebenundzwanzigjährige schon bekannt, seit ein begeisterter Autofahrer für ihn ein Instagram-Profil eröffnete und mit einer Spendenseite im Internet verknüpfte.

Leicht fiel ihm das Betteln anfangs nicht

Gesammelt wird für ein Haus für ihn und seine drei Kinder, um die sich derzeit die Großmutter kümmert. Mehrere hundert Spenden in einem Wert von mehr als 70.000 Rand (3600 Euro) kamen bisher zusammen, teils aus dem Ausland. Eine Filmproduktionsgesellschaft drehte „pro bono“ einen Kurzfilm. „Seine positive Lebenseinstellung ist ansteckend. Das tut gut in diesen Zeiten“, sagt Brendan Lee Cottle, der Initiator der Aktionen.

Leicht sei es ihm nicht gefallen, sich an den Straßenrand zu stellen und zu betteln, sagt Lusindiso Malgas im Gespräch. „Aber was sollte ich machen? Ich brauchte Geld für die Miete, für Essen und die Schule.“ Ein Witzbold sei er schon zu Schulzeiten gewesen. Oft habe er lustige Sprüche an die Tafel gekritzelt. Die Geschäftsidee „Sell a smile“ (ein Lachen verkaufen) war also schnell erdacht.

Tatsächlich klingt der talentierte Sprüchemacher eher wie ein Unternehmer denn wie ein Bettler. Der Manager eines nahegelegenen Restaurants spannte ihn zu Marketingzwecken ein. Sie hätten sich zusammengesetzt und über Product Placement nachgedacht. „Ich erzähle deiner Geliebten nicht, dass du mit deiner Frau im Blowfish-Restaurant warst“, stand danach auf dem Plakat. Irgendwann fing er an, seinen Instagram-Namen unter die Sprüche zu setzen. „Leute von überall auf der Welt kennen jetzt mich und meine Geschichte.“

Sieben Monate nachdem er seinen Job verloren hat, steht Malgas weiterhin wacker mit seinen Plakaten an den Straßenkreuzungen – an fünf oder sechs Tagen in der Woche, zu festen Zeiten, von morgens bis abends. Sein Repertoire umfasst mittlerweile mehr als 50 Sprüche. Um Abwechslung zu bieten, nehme er am Tag drei oder vier verschiedene Schilder mit, sagt er. Unter jüngeren Autofahrern komme das „kühle Bier“ am besten an, ältere reagierten eher auf die Einladung zum Mittagessen. Auf Instagram ist „Brauche Cash für DNA-Test. Freundin ist vielleicht Schwester“ ein Renner.

Wie Kreative im geregelten Wirtschaftsleben erfuhr Lusindiso Malgas aber auch die Kehrseite des Erfolgs, als er in den sozialen Medien Fotos von T-Shirts mit seinen Sprüchen fand. „Dieser Typ hat mich noch nicht einmal um Erlaubnis gefragt“, ärgert er sich. Die Entdeckung motiviert ihn jetzt, selbst in das T-Shirt-Geschäft einzusteigen. Die Sprüche sollen aber in seiner Handschrift aufgedruckt werden. „Mal sehen, was daraus wird“, sagt Kapstadts populärster Bettler. Die Suche nach einem richtigen Job hat er erst einmal aufgeschoben. „Das ist jetzt mein Weg und vielleicht meine Chance.“