Bad in der Menge: König Charles III. schüttelt am Brandenburger Tor Hunderte Hände der dort Wartenden. Bild: Reuters

Besonders hoher Besuch wird im Protokoll gerne mit kleinen Abweichungen von der Norm honoriert, und so empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den britischen König Charles III. am Mittwoch nicht zuerst an seinem Amtssitz, sondern vor der historischen Kulisse des Brandenburger Tors. Einige Hundert Schaulustige mit deutschen Fähnchen und Union Jacks hatten die Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen, um die militärische Ehrenformation zu besichtigen und dem Monarchen und dessen Frau, Königin Camilla, zuzujubeln. So überschaubar war der Kreis der Zugelassenen, dass sich der Eindruck einstellte, der König habe am Ende der kleinen Begrüßungszeremonie fast jedem persönlich die Hand geschüttelt. Nebenan, im Hotel Adlon, freuten sich schon die Portiers auf ihren Ehrengast.

Es ist die erste Auslandsreise, die Charles III. seit seiner Thronbesteigung angetreten hat. Ursprünglich war ein vorgeschalteter Besuch in Frankreich geplant gewesen, aber wegen der angespannten politischen Lage hatte der französische Präsident Emmanuel Macron um eine Verschiebung gebeten. An die 40 Mal war Charles in den vergangenen Jahrzehnten offiziell und privat in Deutschland gewesen, aber noch nie als Staatsoberhaupt. Sowohl das Bundespräsidialamt als auch die britische Seite hatten in den vergangenen Tagen das Besondere der Reise hervorgehoben. Jill Gallard, die britische Botschafterin in Deutschland, sprach von „einem klaren Bekenntnis zu Deutschland und Europa“. Steinmeier sagte bei einem Empfang im Schloss Bellevue, nach dem Brexit werde nun „ein neues Kapitel aufgeschlagen“.

Drei Tage und zwei Nächte wird sich Charles in Deutschland aufhalten. Seine Stationen tragen eine zarte politische Handschrift, nämlich die eines Manns, dem vor allem der Schutz der Umwelt am Herzen liegt. Schon der Empfang, zu dem der König nach der Begrüßung im Schloss Bellevue erschien, war mit einem Nachhaltigkeitsmotto versehen worden: Energiewende und Klimaschutz. Passender­weise repräsentierten dort die grünen Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck die Bundesregierung.

Irritation über spätes Treffen mit Olaf Scholz

Erwartet wurde, dass auch Charles’ Rede beim Staatsbankett Referenzen an den Schutz des Klimas enthalten wird. Dort wiederum sollte die Bundesregierung vom FDP-Parteivorsitzenden und Finanzminister Christian Lindner vertreten werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird wohl nicht mitessen und den König erst an diesem Donnerstag sehen, was in der britischen Presse mit Irritation vermerkt wurde. Ein Staatsbankett ohne Regierungschef ist im Königreich ungewöhnlich. Die Ampel­regierung will offenbar allen drei Regierungsparteien die Gelegenheit geben, gleichberechtigt im Glanze des Monarchen zu erstrahlen.

Steinmeier würdigte Charles am Mittwoch für sein Umweltengagement und als „treibende Kraft hinter der Energiewende“. „Wir profitieren alle von Ihren Überzeugungen“, sagte er. Charles versteht sich jedoch nicht (mehr) als Umweltaktivist. Gleich nach der Thronbesteigung hatte er klargemacht, dass er sich dem Neutralitätsgebot der britischen Monarchie verpflichtet fühlt – und Klimaschutz ist, zumindest wo es um die Frage der Dringlichkeit und geeigneter Maßnahmen geht, ein umstrittenes, also politisches Thema.

Was dem König bleibt, sind Gesten, und mit denen geht es an diesem Donnerstag weiter, wenn er – nach seinem kurzen Treffen mit Scholz im Kanzleramt – mit der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) über den Wochenmarkt am Wittenbergplatz geht, der für regionale Produkte bekannt ist. Nach einer Rede im Bundestag und einer Begegnung mit ukrainischen Flüchtlingen fährt der König nach Brandenburg, ins „Ökodorf Brodowin“, einen Biobauernhof, wo er sich über die deutsche Variante von nachhaltiger Landwirtschaft und Schutz von Feuchtgebieten informieren will. Als Novize kommt er nicht. In England unterhält Charles schon seit den Achtzigerjahren eigene ökologische Betriebe.

Katja von Maltzan, die den 2500 Hektar großen Hof mit ihrem Mann betreibt, freut sich, Charles, dem „Bio-Pionier schlechthin“, die Hand schütteln zu dürfen. „Dass der König sich entschieden hat, auf seinem ersten Staatsbesuch nach Brodowin zu kommen, ist ein Statement für den ökologischen Landbau und für Nachhaltigkeit“, sagte sie vor dem Besuch. Für den Gast wurde eine eigene Käse-Kreation aufgelegt, der „Brodowiner Königskäse“, der vom Monarchen persönlich in die Käse­formen gepresst werden soll. Dabei handelt es sich um einen Käse nach Tilsiter Art, verfeinert mit Möhrensaft, der am Ende, zumindest farblich, dem britischen Cheddar ähneln soll.

Am Freitag beginnt dann der riskante Teil des Staatsbesuchs, wenn Charles und Camilla, begleitet von Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender, als Passagiere der notorisch unpünktlichen Deutschen Bahn um Punkt 12.30 Uhr den Hamburger Bahnhof Dammtor erreichen wollen. Dort legt der König zunächst Blumen am Denkmal für die Kindertransporte ab, über die während der Nazi-Zeit Tausende jüdische Kinder aus Deutschland Zuflucht im Vereinigten Königreich gefunden hatten. Nach einem weiteren Bad in der Menge, diesmal vor dem Hamburger Rathaus, wird Charles seinen Besuch bei einer Bootsfahrt durch den Hafen – Thema: nachhaltige Wirtschaft – ausklingen lassen, bevor er zurück nach London fliegt.