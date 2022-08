Sind das arme, einsame Leute, die un­bemerkt von der Welt beigesetzt werden? Nicht immer. Kalugina spricht also nicht von einer ordnungsbehördlichen Bestattung: „Es ist einfach eine Bestattung.“ Was sie damit sagen will: Nur weil die Behörde übernimmt, muss die Bestattung nicht ­würdelos, die Person nicht bemitleidenswert sein. Dass es keine „bestattungspflichtigen“ Angehörigen gibt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Person einsam war. Bestattungspflichtig sind Ehepartner, Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel und Geschwister. Wenn jemand viele Freunde, aber keine Familie hatte, muss niemand zahlen. War diese Person deshalb einsam?



Viele der Grabsteine hier sind denkmalgeschützt, stammen noch aus dem 19. Jahrhundert. Auf den Gräbern stecken kleine grüne Schilder mit Namen und Lebensdaten von Personen, die in Gemeinschaftsgräbern beigesetzt sind. Manche von ihnen hatten eine ordnungsbehördliche Bestattung, andere haben sich bewusst für ein Gemeinschaftsgrab entschieden. Den Unterschied erkennt man nicht. Das liegt auch daran, dass man sich Mühe gibt und jeder, zum Beispiel, ein Namensschild bekommt. Das muss nicht so sein. Tatsächlich war der Anlass, aus dem Kalugina 2015 mit den ordnungsbehördlichen Bestattungen begann, eine weniger schöne Art von Beisetzung. Damals, sie verwaltete schon mehrere Berliner Friedhöfe, las Galina Kalugina in einem Artikel von „Schubkarrenbeerdigungen“. „Da kommt dann ein Friedhofsmitarbeiter“, sagt sie und zeigt auf einen ihrer Kollegen, der gerade mit der Grabpflege beschäftigt ist, „und schaufelt mit der Schubkarre die Urnen rein.“ Als sie das las, „traf mich der Schlag“.