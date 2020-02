Neonpinker Schriftzug : Neues Kunstwerk von Banksy beschädigt

Am Valentinstag tauchte auf einer Wand in Bristol ein neues Graffito des Künstlers Banksy auf. Nur zwei Tage später wurde etwas darauf gesprüht. Die Worte geben Rätsel auf.

Ein Mädchen, das mit einer Steinschleuder in Richtung eines Straußes roter Rosen schießt, hat die Bewohner von Bristol am Valentinstag noch erfreut. Motiv, Stil und der nicht zufällig gewählte Tag deuteten auf den Künstler Banksy hin. Am Morgen des Erscheinens dieses neuen Wandgemäldes bestätigte Banksy, dass das Stück von ihm stammt. Er veröffentlichte Bilder davon auf seinem offiziellen Instagramkanal. Nur zwei Tage später ist das Kunstwerk beschädigt.

In grellem Neonpink steht nun „BCC Wankers“ auf und neben dem Mädchen mit der Steinschleuder – daneben wurde noch ein wackeliges Herz gesprüht. Unklar ist, wer das Kunstwerk beschmierte und was hinter der Bezeichnung „BCC Wankers“ steht. „Wanker“ bedeutet im Englischen so viel wie „Wichser“.

Einwohner Bristols äußerten sich laut „Guardian“ enttäuscht, aber nicht überrascht: „Es ist eine Schande, aber es war klar, dass das passieren würde.“ Die Bewohnerin des besprühten Hauses hatte zuvor Sorgen geäußert, dass das Sturmtief „Dennis“ das Werk beschädigen könnte.

Der Streetart-Künstler Banksy ist einer der bekanntesten Künstler der Gegenwart. Seine Werke sind oft gesellschaftskritisch und politisch und erscheinen an ausgewählten Orten. So sprühte er etwa eine traurig zu Boden blickende, verschleierte Gestalt auf die Feuertür des Pariser Clubs Bataclan, in dem bei einem Terroranschlag vor mehr als vier Jahren 90 Menschen getötet worden waren. Die Tür wurde später gestohlen. Bisher ist es Banksy gelungen, seine Identität geheim zu halten. In einer Berliner Galerie wird allerdings seit dieser Woche ein Gemälde präsentiert, das den mysteriösen Streetart-Künstler zeigen soll.