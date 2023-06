Beschluss des Stadtrats : Helsinki benennt Lenin-Park um

Aktualisiert am

Mehrere Lenin-Statuen wurden in Finnland schon entfernt. Nun wird der nach dem russischen Revolutionär benannte Park in Helsinki umbenannt. Über einen neuen Namen konnte man sich aber noch nicht einigen.

Dom von Helsinki über den Häusern am Hafen Bild: Picture Alliance

Der Stadtrat von Helsinki hat beschlossen, den örtlichen Lenin-Park umzubenennen. Der Antrag, in dem Bezug auf die Entfernung der Lenin-Statuen in den finnischen Städten Turku und Kotka genommen wurde, sei bei der letzten Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause am Mittwoch mit 57 Ja – und 20 Nein-Stimmen beschlossen worden, berichtete die schwedischsprachige Zeitung „Hufvudstadsbladet“.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Gegner der Entscheidung hatten eingewandt, unabhängig davon, ob man die eigene Geschichte akzeptiere oder nicht, dürfe man unangenehme Phänomene nicht unter den Teppich kehren. Keine Entscheidung gab es demnach bisher dazu, wie der Park künftig heißen soll, Vorschläge lauten unter anderem „Park für die Opfer des Totalitarismus“ oder „Freiheitspark“.

Der Name Lenin-Park war „Hufvudstadsbladet“ zufolge 1970 auf Initiative linker Gruppen in der Stadt gewählt worden aus Anlass des damals 100-jährigen Geburtstags Lenins.

Wechselhafte Geschichte zwischen beiden Ländern

Finnland und Russland verbinden eine sehr wechselhafte Geschichte: Finnland war 1917 unter Wladimir Iljitsch Lenin, damals Regierungschef der Russischen Sowjetrepublik, unabhängig geworden, später litt es unter dem Winterkrieg und dem sogenannten Fortsetzungskrieg, in dessen Folge Hunderttausende Finnen zu Binnenvertriebenen wurden.

Mehr zum Thema 1/

Auf das Ende des Zweiten Weltkriegs folgten schwierige Jahre der Neutralität, mit weitreichenden Kompromissen gegenüber dem mächtigen Nachbarn. Seit April ist Finnland NATO-Mitglied und unterstützt die Ukraine auch militärisch.

Seit dem russischen Einmarsch werden die eigenen Beziehungen zu Russland und der Sowjetunion deutlich kritischer beleuchtet. Mehrere Lenin-Statuen, die in den siebziger Jahren als Geschenke sowjetischer Partnerstädte ins Land kamen, wurden bereits entfernt.