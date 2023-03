Aktualisiert am

Ein Oberteil ist in Berliner Bädern für Besucherinnen künftig keine Pflicht mehr. Eine Frau hatte Beschwerde eingelegt, weil sie wegen ihrer nackten Brüste des Bades verwiesen wurde.

Ein Badeanzug liegt an einem Beckenrand im Berliner Prinzenbad (Symbolbild) Bild: dpa

In Berliner Schwimmhallen und Freibädern dürfen künftig alle Geschlechter „oben ohne“ baden. Nach einer Diskriminierungsbeschwerde bei der Ombudsstelle für das Landesantidiskriminierungsgesetz werden die Bäder-Betriebe in Zukunft ihre Haus- und Badeordnung geschlechtergerecht anwenden, teilte die Senatsverwaltung für Justiz und Antidiskriminierung am Donnerstag mit.

Eine 33 Jahre alte Frau war im Dezember in einem Schwimmbad in Berlin-Kaulsdorf vom Aufsichtspersonal aufgefordert worden, die Brüste zu bedecken. Als sie sich weigerte, wurde sie des Bades verwiesen. In ihrer Beschwerde verwies sie darauf, dass die Haus- und Badeordnung der Bäderbetriebe keine geschlechtsspezifischen Festlegungen trifft und lediglich das Tragen „handelsüblicher Badekleidung vorschreibt“.

Nach einer Intervention der Ombudsstelle bei den Bäderbetrieben solle nun das Schwimmen mit freiem Oberkörper auch „für weibliche Personen beziehungsweise für Personen mit weiblich gelesener Brust künftig möglich sein“, hieß es.