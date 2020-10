Berlin : Vermisster Familienvater tot aufgefunden

Der seit mehreren Wochen vermisste Tim W. ist tot in Berlin aufgefunden worden. Wie Angehörige des Familienvaters auf Facebook mitteilten, sei der 39-Jährige am vergangenen Donnerstag am Salzufer, Ecke Englische Straße in Charlottenburg von einem Passanten entdeckt und an diesem Freitag identifiziert worden. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Fall ist der Öffentlichkeit bekannt geworden, weil sich die Familie bewusst an diese wandte und nach W. suchen ließ. Sie erstellte dafür eine Website und informierte täglich auf Instagram über den Verlauf der Suche. Zuletzt hatten sich auch die Toten Hosen und der Schauspieler Daniel Brühl indirekt an der Fahndung beteiligt, indem sie den Suchaufruf der Familie über die sozialen Netzwerke teilten.

W. war seit dem 23. September vermisst worden. Laut einer Meldung der Berliner Polizei hatte er sich an diesem Morgen in der Berliner Charité aufgehalten und sei gegen 7.40 Uhr von Zeugen im Bereich des Berliner Hauptbahnhofs und des Bundeskanzleramts gesehen worden. Rund zwanzig Minuten später habe er mit Angehörigen telefoniert. Seitdem fehlte jede Spur vom 39 Jahre alten Familienvater. Die Familie ging nicht von einem geplanten Verschwinden aus.