Bis Donnerstagnacht : Warnung vor heftigen Unwettern über Deutschland

In Brandenburg an der Havel haben Böen mit bis zu 148 Stundenkilometern Dutzende Bäume entwurzelt. „So einen Sturm habe ich noch nie erlebt“, sagt ein Einsatzleiter. Und auch im Rest Deutschlands soll sich das Wetter erst am Freitag wieder bessern.