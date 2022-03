Ukrainische Bergsteigerin : „Auch Mütter kämpfen mit“

Frau Galay, Sie waren 2016 auf dem Gipfel des Mount Everest und haben im Juli 2021 auch den K2 bestiegen, der als Killerberg gilt – jeweils als erste Frau aus der Ukraine. In wenigen Wochen wollten Sie nach Nepal zur Annapurna reisen. Jetzt kämpfen Sie seit der Invasion in der Ukraine gegen das russische Militär. Was machen Sie genau?

Ich bin beim ukrainischen Militär und kümmere mich um die Versorgung. Seit dem zweiten Kriegstag. Mein Verlobter Juri, er ist Deutscher, organisiert humanitäre Hilfe. Er versucht Sicherheits­westen aufzutreiben, Lebensmittel, Medizin. Juri und ich waren am 24. Fe­bruar, an dem Tag, an dem die Russen in die Ukraine eingefallen sind, in unserer Wohnung in Kiew. Der Flughafen wurde bombardiert. Das haben wir miterlebt. Da waren Panik und Staus in Kiew. Auch wir haben die Stadt verlassen. Uns war aber klar: Wir müssen helfen. Es geht um den Schutz unseres Landes.