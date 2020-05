Unter strengen Auflagen : Berghütten öffnen schrittweise

Noch sind die meisten Hütten im Hochgebirge geschlossen. Viele Wanderer und Bergsteiger aber sind längst auf dem Sprung – auch wegen des aufgestauten Bewegungsdrangs aus den Wochen der Corona-Beschränkungen. Die entscheidende Frage für ihre Tourenpläne lautet: Können angesichts der Pandemie überhaupt alle Berghütten öffnen? Und wie wird der Betrieb dort aussehen? Platz ist in vielen Hütten Luxus, Nähe unvermeidlich, Abstandhalten schwierig. In Waschraum, Essensraum, Schlafraum – Gedränge ist an schönen Tagen garantiert. Zwei Millionen Tagesgäste verzeichnen die gut 320 Hütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) jährlich, dazu kommen knapp 900.000 Übernachtungen.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

In Bayern dürfen Gastronomie und Hütten nun von Montag an ihren Außenbereich und eine Woche später auch den Innenbereich öffnen. Vom 30. Mai an sind zudem Übernachtungen wieder erlaubt, unter strengen Auflagen. Manche Hütten bieten schon jetzt Speisen und Getränke zum Mitnehmen an. Der DAV sieht den Tagesbetrieb daher auch als kleineres Problem, sofern die Regeln zu Abstand, Hygiene und Mund-Nasen-Schutz beherzigt und an besucherstarken Tagen längere Wartezeiten einkalkuliert werden.

Schwieriger sind die Übernachtungen – und die sind für Hochgebirgstouren oft unerlässlich. Michael Turobin-Ort ist Geschäftsführer der DAV-Sektion Allgäu-Kempten, die unter anderem die Rappenseehütte (2091 Meter) betreibt, mit gut 300 Plätzen die größte DAV-Schutzhütte. Er geht davon aus, dass das Abstandhalten nur mit einer starken Reduzierung der Übernachtungsplätze zu schaffen sein wird. Das wirft die Frage auf, was mit all den Reservierungen geschieht, die schon jetzt eingegangen sind. Grundsätzlich, glaubt Turobin-Ort, müssten für die meisten Hütten individuelle Lösungen gefunden werden. „Bei vielen Maßnahmen kommt es auf die baulichen Gegebenheiten der jeweiligen Hütte an. Was in einer Hütte problemlos umsetzbar ist, geht in einer anderen überhaupt nicht.“ Noch laufen die Gespräche mit den Gesundheitsbehörden, genaue Vorgaben sollen nächste Woche bekannt werden.

„Letztlich ist man auf die Mitarbeit der Gäste angewiesen“

Ähnlich ist die Situation in Österreich, wo die Gastronomie seit Freitag und Übernachtungsbetriebe vom 29. Mai an öffnen dürfen. Der Österreichische Alpenverein, der etwa 230 Hütten betreibt, schlug den Behörden Mitte April Sicherheitsmaßnahmen für die Hütten vor: Anbringen von Plexiglasscheiben an Kontaktorten, Abtrennungen zwischen Matratzen in Schlaflagern, Schichtbetrieb beim Essen und Waschen und vieles mehr. Auch der Schweizer Alpen-Club (SAC) erarbeitete mit dem Verband Schweizer Hütten ein Konzept, das vier Grundregeln vorsieht: Hüttenbesuche nur in gesundem Zustand, keine Übernachtung ohne Reservierung, Mitbringen des eigenen Hüttenschlafsacks, Kissenbezugs, Desinfektionsmittels und Handtuchs sowie Mitnehmen des eigenen Abfalls ins Tal. Dazu könnten Einschränkungen für größere Gruppen oder das Aufstellen von Zelten als zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten kommen.

Für viele Hüttenwirte ist eine andere Frage entscheidend: Lässt sich die Hütte unter den Auflagen überhaupt rentabel betreiben? Um finanzielle Einbußen aufzufangen, schlägt das Schweizer Konzept vor, die Sommersaison zu verlängern, Preise vorübergehend zu erhöhen, einen Corona-Solidaritätsbeitrag zu erbitten oder das Speiseangebot zu reduzieren. Das ändert nichts daran, dass es ein außergewöhnlicher Bergsommer werden wird. Wie er verläuft, hängt maßgeblich von den Wanderern und Bergsteigern selbst ab. „Letztlich ist man auf die Mitarbeit der Gäste angewiesen“, sagt Turobin-Ort. „Es wird nur gemeinsam gehen.“