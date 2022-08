Fünf-Sterne-Bewegung : Beppe Grillo sammelt „Zombies“ in Panini-Heften

Zahlen zum Coronavirus : Die Pandemie im Überblick

Das Coronavirus bestimmt nicht mehr so sehr unseren Alltag. Doch Infektionszahlen und Impfquote bleiben weiter ein wichtiger Indikator in der Pandemie. Wie sich das Virus im In- und Ausland verbreitet – unsere Karten und Diagramme geben einen Überblick.