Neues von den Promis : „Für den Rest unseres Lebens“

Auch mit fast 20 Jahren Verspätung scheint Jennifer Lopez‘ Hochzeit mit Ben Affleck eher spontan gewesen zu sein. Wie die Braut am Wochenende nach der Trauung in der Little White Chapel in Las Vegas verriet, trug sie bei der Zeremonie ein Vintage-Kleid, das im Schrank schon einige Jahre auf den großen Tag gewartet hatte. Auch ihrem Bräutigam Affleck blieb keine Zeit für einen Hochzeitsanzug. Er trat in einem Jacket aus seinem Fundus vor den Standesbeamten. „Wir haben es getan. Liebe ist wunderschön. Und wie sich gezeigt hat, ist sie geduldig. 20 Jahre geduldig“, spielte die Sängerin in ihrem Newsletter „On The JLo“ auf die früheren Turbulenzen an. Lopez und Affleck hatten den ersten Hochzeitsanlauf schon für September 2003 geplant – im kalifornischen Santa Barbara, mit mehr als 400 Gästen und einem Brautkleid der Designerin Vera Wang. Einige Tage vor der Zeremonie sagte das Paar die Trauung damals unerwartet ab. Angeblich fürchtete es, von Klatschreportern überrascht zu werden. Wie später durchsickerte, hatte sich das Brautpaar über eine Fremdgehklausel des Ehevertrages entzweit.

„Schnell und intensiv“

Im Anschluss legten Lopez und Affleck nicht nur Hochzeit auf Eis. Das Glamourpaar, das sich ein Jahr zuvor bei den Dreharbeiten zu der Romantikkomödie „Liebe mit Risiko – Gigli“ nähergekommen war, trennte sich. Fünf Monate später heiratet Lopez den Sänger Marc Anthony und bekam mit ihm die Zwillinge Max und Emme. Auch Affleck blieb nicht lange allein. Ein knappes Jahr nach der Trennung trat er mit Jennifer Garner vor den Traualtar. In den folgenden Jahren brachte die Schauspielerin Afflecks Kinder Violet, Seraphina und Samuel zur Welt, bevor sie ihn 2015 in das Gästehaus des gemeinsamen Anwesens in Los Angeles verbannte. Der Oscar-Preisträger („Argo“) hatte sich, wie schon Garners Vorgängerin Lopez bei der Formulierung des Ehevertrages geahnt hatte, mit dem Kindermädchen amüsiert.

Wie sich die 52 Jahre alte Lopez und der drei Jahre jüngere Affleck, als Paar Bennifer genannt, im Frühjahr 2021 romantisch wieder näherkamen, bleibt derweil ein Rätsel. „Es war schnell und intensiv, aber Jennifer ist glücklich“, fasste eine Vertraute das alte-neue Liebesglück der Grammy-Preisträgerin („Let’s Get Loud“) damals zusammen. Drei Monate nach der Verlobung sagten Lopez und Affleck jetzt schließlich in Las Vegas Ja – vor ihren fünf Kindern und ohne Paparazzi. „Wir haben es gerade noch vor Mitternacht zur Little White Chapel geschafft“, schrieb die Sängerin. „Und haben die Ringe getauscht, die wir für den Rest unseres Lebens tragen werden.“ Für Lopez ist es der vierte Versuch des „Happily ever after“, für Affleck der zweite.