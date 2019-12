Beliebteste Vornamen : Greta ist zu prominent

Der Name Greta war in diesem Jahr dank Klimaaktivistin Greta Thunberg in aller Munde. Die junge Schwedin erhielt zahlreiche Preise, war in Deutschland die bei Google meist gesuchte Persönlichkeit und inspirierte Tausende Schüler zum Klimastreik. Nicht beeinflusst zu haben scheint Thunberg hingegen 2019 gewordene Eltern, zumindest, was die Wahl des Babynamens angeht: Im Vornamen-Ranking des Hobby-Forschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg schaffte es Greta nur auf Platz 30, zwei Plätze schlechter als im Vorjahr. Nur bei den Zweitnamen hat Greta einen Schub gemacht.

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

In den Top Ten gibt es stattdessen wenig Neues: Der beliebteste Jungenname ist zum neunten Mal in Folge Ben, so wurden 1,76 Prozent der neugeborenen Jungen genannt. Es folgen Paul und Finn/Fynn. Der beliebteste Mädchenname war wie in den beiden Jahren zuvor Emma, so heißen 1,91 Prozent der Mädchen. Dicht darauf folgen Emilia und Hanna/Hannah. Einen Aufwärtstrend sieht der Forscher bei den Namen Frieda und Ella sowie Matteo und Emil.

Dabei hatte Bielefeld eigentlich mit einer Rückkehr des Namens Greta gerechnet: In seiner 2017 erstellten Prognose für 2027 berechnete er für Greta den 8. Platz. Doch diese hat Greta Thunberg wohl nun gestoppt, in der Prognose für 2029 kommt der Name schon nicht mehr vor: „Wenn ein Name zu prominent ist, haben die Eltern Angst vor der permanenten Assoziation.“ Ein Name, der sich ebenfalls nicht bei jungen Eltern durchsetzen konnte, ist Archie: So tauften der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan ihren im Mai geborenen Sohn, fanden aber in Deutschland kaum Nachahmer. Dabei sei es nicht unüblich, dass Namen von Stars und deren Kindern auch die Namensgebung hierzulande beeinflusst: Ein klassisches Beispiel ist laut Bielefeld der Name von Angelina Jolies Adoptivsohn Maddox, der wohl erst durch die Schauspielerin bekannt wurde und sich – wenn auch auf den hinteren Plätzen – noch immer in Bielefelds Top 500 tummelt.

Dafür haben in diesem Jahr zwei andere mehr oder weniger Prominente das Namensranking zumindest ein kleines bisschen beeinflusst: Gerda und Keno, das Siegerpaar der diesjährigen Staffel der RTL-Sendung „Die Bachelorette“, inzwischen natürlich wieder getrennt. Beide schafften in diesem Jahr den Sprung in die Top 500, Gerda auf Platz 305, Keno auf Platz 232. „Gerda ist ein Retroname, der für mein Gefühl noch gar nicht wieder dran gewesen wäre“, sagt Bielefeld. Der eigentlich typisch ostfriesische Name Keno sei nun auch in anderen Regionen aufgetaucht.

Kommt bald die Trendwende?

Dass sich Namen wie aktuell Ben und Emma lange in den Top Ten halten, ist hingegen keineswegs ungewöhnlich. Schon in der Vergangenheit hielten sich immer wieder dieselben Namen hartnäckig: Der Name Christian zum Beispiel war laut der Auswertung Bielefelds von 1974 bis 1987 mit nur einer Unterbrechung der beliebteste Vorname, zuvor war es lange Thomas, danach Jan. Bielefeld erklärt das mit einem psychologischen Effekt: „Wenn Sie denn Namen ’Emma’ ohnehin bereits mögen und häufig hören, mögen Sie ihn umso mehr.“ Erst nach einigen Jahren würden viele des Namens dann überdrüssig und es folge eine Trendwende. Mit dieser rechnet der Hobby-Forscher demnächst: Bereits in diesem Jahr seien Ben und Emma rückläufig gewesen.

Für seine Statistik wertet Bielefeld gemeinsam mit Helfern die Angaben von Geburtskliniken und Standesämtern aus. So kam er im Jahr 2019 auf 177.570 Geburtsmeldungen aus 466 deutschen Städten. Dies entspreche etwa 23 Prozent der in diesem Jahr geborenen Kinder, so Bielefeld. Unterschiedliche Schreibweisen des selben Namens fasst er dabei zusammen und listet Erst- und Zweitnamen getrennt.

Als ungewöhnlich fielen in diesem Jahr unter anderem die Namen Dilda, Elinda, Lieschen und Merline auf sowie Achill, Duda und Ektor. Bei Duda handelt es sich laut Bielefeld um die portugiesische Koseform von Edouard. Bei den Schreibweisen, mit denen manche Eltern ihrem Kind wohl ein bisschen Individualität mitgeben wollen, sei er über „Shyanne“ als Variante von „Chayenne“ gestolpert, sagt der Forscher: „Aus dem Englischen übersetzt hieße das ja ’schüchterne Anne’ – ob das Absicht war?“