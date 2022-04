Belgien : Mann ohne Papiere wartet auf Auszahlung von 250.000-Euro-Gewinn

Ein junger Migrant in Belgien hat mit einem Rubbellos 250.000 Euro gewonnen. Doch weil er keine Papiere besitzt und so kein Konto eröffnen kann, verweigern ihm die Behörden noch die Auszahlung des Erlöses.

Die belgischen Behörden verweigern einem Einwanderer aus Algerien vorerst die Auszahlung eines Rubbellos-Gewinns in Höhe von 250.000 Euro. „Mein Klient ist in einer illegalen Situation, er hat keine Papiere und kein Bankkonto“, sagte der Anwalt des 28 Jahre alten, Alexander Verstraete, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Behörden bestünden jedoch darauf, dass er sich ausweise. Derzeit versuche der 28-Jährige über seine Familie in Algerien an einen Nachweis zu kommen.

Das Gewinner-Los befindet sich derzeit bei einem Gericht in Brügge, nachdem drei Freunde des Mannes in dessen Auftrag versucht hatten, sich das Geld auszahlen zu lassen. Die ebenfalls aus Nordafrika stammenden Männer waren daraufhin von der Polizei über Nacht in Gewahrsam genommen und erst wieder auf freien Fuß gesetzt worden, als ihr Freund mit seinem Anwalt auf der Wache erschien.

Bei den 250.000 Euro handelt es sich um den Höchstgewinn des Fünf-Euro-Loses. Der junge Migrant hatte es am Hafen von Zeebrugge in einem Supermarkt des Unternehmens Spar gekauft. Weil das Geschäft seinen Gewinn nicht in bar auszahlen konnte, verschwand er zunächst, ohne seinen Gewinn einzulösen.

Verstraete sagte nun, sein Mandant habe von den Behörden die Zusage erhalten, dass er nicht abgeschoben werde, bevor er das gewonnene Geld erhalten habe. „Wir werden alles tun, was wir können, um so schnell wie möglich ein Konto zu eröffnen. Ob auf seinen eigenen Namen oder nicht.“ Der Algerier beabsichtigt demnach – anders als zuvor in belgischen Medien geäußert („Ich will hier bleiben, ein Haus kaufen und eine Frau finden“) – nicht, in Belgien Asyl zu beantragen.

Mehr zum Thema 1/

Der anonym bleiben wollende Gewinner hatte vor etwa vier Monaten sein Heimatland Algerien verlassen, er fuhr dafür mit dem Schiff nach Spanien und reiste von dort – zumeist per Fuß – weiter nach Belgien. Seit eineinhalb Monaten lebe er nun in Belgien, sagte er gegenüber belgischen Medien. Sein eigentliches Ziel aber war Großbritannien, weshalb er ständig zwischen der belgischen Hauptstadt Brüssel und Zeebrugge pendelte, von wo aus Fähren nach Übersee fahren.