Neue Monopoly-Version : Ziehen Sie als Frau 40 Dollar mehr ein

Aktualisiert am

Gender Pay Gap einmal umgekehrt: In einer neuen Version von „Monopoly“ starten Frauen mit mehr Einkommen als ihre männlichen Mitspieler und erhalten auch auf dem „Los“-Feld einen Bonus. Das sind nicht die einzigen Änderungen.

Der Spieleklassiker will zur Abwechslung mal Frauen einen Vorteil bieten. Bild: dpa

Der amerikanische Spieleproduzent Hasbro bringt eine neue Version des Brettspiel-Klassikers Monopoly auf den Markt, bei der Frauen mehr Geld zur Verfügung haben als Männer. Wie Hasbro am Dienstag mitteilte, starten die Frauen schon mit mehr Geld als ihre männlichen Mitspieler. Jedes Mal, wenn sie über das „Los“-Feld ziehen, bekommen sie zudem 240 Dollar. Männer bekommen nur 200 Dollar.

Für Hasbro ist dieses Einkommensgefälle ein „zusätzlicher Spaßfaktor“, „denn damit genießen Frauen die Vorteile, die in der realen Welt häufig Männern vorbehalten sind“. Wenn Männer geschickt spielten, könnten sie in dem Spiel aber auch viel Geld verdienen. Wie das Unternehmen auf Twitter schrieb, sei es an der Zeit, „ein paar Dinge auf den neuesten Stand zu bringen“ und „Wegbereiterinnen“ zu zelebrieren.

Auf dem neuen Spiel ist nicht der Immobilienmogul Mr. Monopoly mit seinem schwarzen Hut und weißem Schnurrbart zu sehen, sondern seine Nichte Ms. Monopoly, die Unternehmerinnen fördert. Die Spieler kaufen keine Grundstücke, sondern Erfindungen von Frauen wie WLAN und Solarheizungen. Das neue Monopoly-Spiel kommt ab Mitte September in den Vereinigten Staaten und auch in Deutschland auf den Markt.