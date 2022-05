Fotoshooting für Instagram : Nackt im Tempel

Aktualisiert am

Die Behörden auf Bali haben eine russische Influencerin und ihren Ehemann aus Indonesien ausgewiesen, weil das Paar ein Nacktfoto-Shooting an einem heiligen Baum innerhalb einer Tempelanlage der mehrheitlich hinduistischen Insel abgehalten und die Fotos auf Instagram und Facebook gepostet hatte. Das Paar sei des Landes verwiesen worden, nachdem es an einer Reinigungszeremonie des Tempels teilgenommen und sich für sein Verhalten entschuldigt hatte, berichtete der asiatische Pressedienst Ucanews am Montag.

Ein Vertreter des indonesischen Ministeriums für Justiz und Menschenrechte dankte den Hindus auf Bali laut Ucanews für ihre besonnene Reaktion auf den Vorfall. Ein Mitarbeiter des Setara Institut für Demokratie und Frieden forderte die Behörden in Bali auf, mehr für die Aufklärung der Touristen über die Religionen auf Bali und das richtige Verhalten beim Besuch hinduistischer Tempel zu tun. 90 Prozent der Einwohner des beliebten Urlaubsziels Bali sind Hindus.

Im vergangenen April hatten die Behörden auf Bali einen kanadischen Touristen ausgewiesen, der nackt auf einem den Hindus heiligen Berg getanzt und das Video in den Sozialen Medien veröffentlicht hatte.