Paula Beer im Interview : „Lieber bin ich ein bisschen altmodisch“

In der neuen Staffel „Bad Banks“ geht Paula Beer für die Karriere über Leichen. In Wirklichkeit sind ihr Freundinnen mit Liebeskummer wichtiger als der Job. Und Instagram ist nicht ihr Ding.

Anmut, Frische, Schönheit – Paula Beer schämt sich fast angesichts von so viel Lob: „Man ist eine wahnsinnige Projektionsfläche.“ Bild: Andreas Pein

„Krasser Blick“, sagt der Fotograf am Ende des Gesprächs mit Paula Beer, dabei steht das eigentliche Shooting noch aus: Ein Café in Berlin-Friedrichshain, die 24 Jahre alte Schauspielerin ist zu Fuß gekommen, ihre Wohnung ist nicht weit. Sie bestellt einen Cappuccino mit Hafermilch und erzählt, dass ihr vor zwei Tagen das Handy geklaut worden sei, wobei sie erstaunlich unaufgeregt wirkt, obwohl sie noch nicht weiß, ob das Backup funktioniert hat oder alle Kontakte verloren sind. Überhaupt ist diese junge Frau, die nicht erst seit ihrer Hauptrolle in der Serie „Bad Banks“ als kommender großer Star gehandelt wird, eine ausgesprochen angenehme Gesprächspartnerin – überaus zugänglich und jederzeit sowohl zum Nachdenken als auch zum Lachen bereit. Nach einer knappen Stunde kommt es einem vor, als habe man einen ganzen Paula-Beer-Film gesehen. Das Gesicht mit den wassergrünen Augen bringt ständig neue Regungen zum Ausdruck.

Nehmen wir mal an, Sie haben nach dem Erfolg von „Bad Banks“ für die zweite Staffel eine üppige Gage bekommen. Was machen Sie mit Geld, das Sie nicht zum Leben brauchen?