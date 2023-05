Emilia und Noah sind zum zweiten Mal in Folge die am häufigsten vergebenen Vornamen in Deutschland. Auf den weiteren Plätzen der Top Ten der Erstnamen im Jahr 2022 finden sich mit Marie und Henry außerdem jeweils Rückkehrer, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Auffällig bei den Mädchen sei der Rückzug von Hanna: Vor drei Jahren erreichte der Name noch den Spitzenplatz, nun ist er auf Position fünf. Bei den Jungen hingegen sei es Luca auf Platz sieben, der sich zurückziehe und damit Platz für Elias und Emil geschaffen hat, die jeweils einen Rang gutmachen. Gänzlich verdrängt wurden Lea und Felix.

Mit unter anderem Noah, Sophia, Emma und Leon seien die Listen der beliebtesten Jungen- und Mädchennamen sehr stabil, was auf gängige Trends zurückzuführen sei. Viele der Vornamen seien demnach kurz, enthalten helle Vokale wie „e“ und „i“ oder welche, die in unterschiedlichen Sprachsilben aufeinandertreffen. Die aktuellen Lieblingsanfangsbuchstaben sind „E“, „M“ und „L“.

In Berlin war der beliebteste Vorname für Jungen im Jahr 2022 Mohammed – und löste damit Noah ab, der auf Platz zwei rutschte. Auf Platz drei landete Adam. Bei Mädchen war in der Hauptstadt Sophia am beliebtesten, gefolgt von Emilia und Emma.

Die beliebtesten Babynamen 2022 in Hessen sind ebenfalls Sophia beziehungsweise Sofia und Noah. Emilia und Lina landeten bei den Mädchen auf den Plätzen 2 und 3, bei den Jungen Matt(h)eo/Math(h)eo und Mohammed.

Für ihre Übersicht stützt sich die GfdS auf Daten von mehr als 750 deutschen Standesämtern. Knapp eine Million Einzelnamen und damit fast 93 Prozent aller im vergangenen Jahr vergebenen Vornamen seien damit übermittelt und erfasst worden. Insgesamt wurden nahezu 70.000 verschiedene Namen gemeldet.