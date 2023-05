Was war das für ein Umstand! Die Awo-Damen mussten ihre Kostüme anpassen, weil die Veranstalter der Bundesgartenschau in Mannheim diese kritisiert hatten. Bestimmte Kostüme bedienten angeblich Stereotype und seien damit ein Fall von kultureller Aneignung. Daraufhin einigten sich die Ballettdamen und die Veranstalter auf einen Kompromiss. Die Damen passen ihre Kostüme entsprechend an, dafür kommen die Veranstalter ihnen entgegen: Sie boten den Ballettdamen die Hauptbühne im Spinelli-Park an. Dort können mehr Zuschauer Platz nehmen. Und das alles findet zentral auf dem BUGA-Gelände statt, statt wie ursprünglich geplant auf der Freilichtbühne am Rand des Geländes.

Schon eine halbe Stunde vor dem Auftritt der Damen füllte sich am Mittwoch der Zuschauerraum. Viele Damen und Herren im Publikum trugen einen Som­brero. Nun war es an diesem Mittwoch in Mannheim gerade einmal 20 Grad warm, und das Publikum saß weitgehend im Schatten. Der Sombrero war also ein Zeichen der Solidarisierung: Er war, wie auch andere Kostüme, dem Kompromiss mit den Veranstaltern zum Opfer gefallen.

Mexiko wurde auf der „Weltreise mit dem Traumschiff“ im Auftritt der Frauen schließlich im Poncho, aber ohne den besagten Sombrero dargestellt. Diese Reise fand „ohne CO 2 -Belastung, aber mit viel umweltfreundlicher, eigenerzeugter Energie“ statt, erklärte die Leiterin des Awo-Balletts, Erika Schmaltz. Sie blieb trotz der Aufmerksamkeit gelassen: „Ich mache das seit 43 Jahren, das kriegen wir heute auch hin.“ Statt der Anpassungen bei den Kostümen plagten sie eher ihre Knieprobleme und der Krankheitsstand der Gruppe: Sie musste kurzfristig noch eine Freundin bitten einzuspringen, weil von den 17 Frauen nur 14 anwesend waren.

Bauchtanz mit entsprechendem Gewand in Dubai

Neben der Weltreise, die neben Mexiko noch elf weitere Länder umfasste, boten die Damen außerdem eine Tango-Einlage zu „Paris, Paris“ und eine Zeitreise in Form einer Modenschau von der Steinzeit bis in die Siebzigerjahre dar. Nach diesen beiden Shows ging es endlich auf die lang ersehnte Reise: Gestartet wurde mit einem Stepptanz in Irland, später ging es weiter mit einem Sirtaki in Griechenland und einem Bauchtanz in entsprechendem Gewand in Dubai. Der Stopp in Mexiko war der Höhepunkt der Weltreise. Das Publikum feierte die Ballettdamen, stand auf, klatschte und sang mit. Jetzt kamen die Sombreros im Zuschauerraum zur Geltung: Wenn auf der Bühne schon keine Sombrerohüte getragen werden dürfen, dann doch zumindest davor!

Nach einer Samba in Brasilien schloss die Show mit einem Captain’s Dinner – allerdings erhörten die Damen auch die Rufe nach einer Zugabe und boten in ihren Kostümen noch einen letzten Tanz. Erika Schmaltz bedankte sich bei dem Publikum: „Sie machen uns so glücklich!“ Die Diskussion hat den Damen viel Aufmerksamkeit verschafft – bei ihrem bisher größten Auftritt. Der nächste ist schon in wenigen Tagen, dann treten sie auf dem Stadtfest in Mannheim auf.