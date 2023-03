A ntje Rümenapf läuft zügig auf das Redepult zu. Sie trägt ihre guten Stiefel, Wildleder mit Blumenmuster, die Absätze klackern auf dem Parkettboden der Turnhalle. 60 Menschen auf Bierbänken und an Stehtischen sehen ihr zu. Normalerweise bereitet Rümenapf ihre Reden nicht vor, in den fast 18 Jahren als Schulleiterin sind sie zur Routine geworden. Aber heute hat sie Stichpunkte auf einen Zettel geschrieben und ein „Mon Chéri“ genascht, gegen die Aufregung. Sie legt den Zettel vor sich auf das Pult. Und greift zum Mikrofon.

37 Minuten dauert ihre Rede. Sie dankt den Schulsozialarbeiterinnen, den Elternbeiräten und Eltern, den Kolleginnen und Kollegen. Bei ihnen habe sie sich gut aufgehoben und sicher gefühlt. Sie hätten die Stärken jeder Person genutzt und einander im Team ergänzt. Alles, um die Kinder zu fördern: „Sie sind die Zukunft, wir sind ihr Vorbild.“ Als sie diesen Satz sagt, bricht ihre Stimme.

An diesem Abend Ende Januar legt Antje Rümenapf ihr Amt nieder. Die Turnhalle in Beerfurth, einem Dorf in Südhessen, ist festlich geschmückt. Segeltücher hängen an der Decke, Glitzerfische kleben an den Wänden, passend zur Schulhymne, in der die Schule als Boot beschrieben wird, und zu Rümenapfs Hobby, dem Segeln. Im ersten Corona-Sommer hat sie sich ein Boot gekauft. In der Pandemie hatte sie begriffen, dass sie etwas ändern muss: „Wenn du Pech hast, stirbst du jetzt – und dann hast du nur Schule gemacht.“ Also beantragte sie, vorzeitig in Pension zu gehen. Auch wenn sie ihr Amt niederlegt, hilft sie an bestimmten Tagen weiter im Büro. Bis im Mai das Abenteuer ruft: Rümenapf und ihr Mann werden gen Ostsee schippern.