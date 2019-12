Aktualisiert am

In New York : Olympia-Manifest für Rekordsumme versteigert

In New York hat das Auktionshaus Sotheby’s ein historisches Manifest unter den Hammer gebracht. Nie zuvor wurde so viel Geld für ein Stück Sportgeschichte gezahlt.

Ein Manifest zu der Idee der Olympischen Spiele aus dem Jahr 1892 ist in New York für 8,8 Millionen Dollar versteigert worden. Mehrere Sammler überboten sich fast zwölf Minuten lang, bevor das Dokument am Mittwoch bei Sotheby’s den Besitzer wechselte.

In dem Schriftstück regte Pierre de Coubertin, der Gründer des Internationalen Olympischen Komitees, eine Wiederauflage des antiken Wettkampfs an. Das Manifest brachte einen höheren Erlös als jedes andere Los aus der Welt des Sports, das je bei einer Versteigerung angeboten wurde. Als teuerstes Stück Sportgeschichte galt bislang ein Trikot der Baseball-Legende Babe Ruth. Das sogenannte Jersey des Spielers der New York Yankees war im Juni für mehr als 5,6 Millionen Dollar versteigert worden.

„Die Rekordsumme für das Olympia-Manifest zeugt von der Vision, die Pierre de Coubertin schon vor mehr als 100 Jahren entwickelte, und von der Hochachtung, die den Olympischen Spielen bis heute entgegengebracht wird“, teilte das Auktionshaus mit. De Coubertin verstand die Olympischen Spiele auch als Mittel der internationalen Verständigung. Ausgehend von den Ideen des französischen Adeligen fanden die ersten Spiele der Neuzeit 1896 in Athen statt.