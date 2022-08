Besuch in Vöhringen : Harald Schmidt kommt nach Hause

Bei einer Soiree im schwäbischen Vöhringen kehrt der Entertainer zu seinen Wurzeln zurück. Er spricht mit den Gästen über die Zeitenwende, Corona-Maskenskandale und die Körpersprache von Robert Habeck. In was für einer Zeit leben wir?

Vor Kurzem machte der Entertainer Harald Schmidt eine Reise in seine Vergangenheit. Er kehrte zurück in den Landkreis Neu-Ulm, dorthin, wo er vor knapp 65 Jahren geboren wurde und wo er, am Zusammenfluss von Iller und Donau, als kleiner Bub das Schwimmen gelernt haben soll. Der Veranstalter einer Soiree, in der er sich auf den Zahn fühlen ließ, der Rotary Club Illertissen-Iller-Günz, hatte Schmidt mehrere Unterkünfte zur Auswahl gestellt, darunter ein nobles Tagungshotel in bester Lage im vergleichsweise großstädtischen Ulm. Doch Schmidt entschied sich für den Landgasthof Bräuhaus Lepple in Vöhringen.

An dem Sonntag kam er zeitig in der 13.000-Seelen-Gemeinde an, um 14.11 Uhr mit dem Regionalzug aus Ulm, um dann zu Fuß mit seinem Rollkoffer zum Lepple zu gehen. „Ich wollte sehen: Wie ist die Stimmung? Was machen denn die Menschen?“, sagt Schmidt am Abend auf der Bühne. „Es waren keine da.“