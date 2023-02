Warum reisen Journalisten mit Politikern? Natürlich nicht nur, um über deren Gespräche zu berichten oder um Länderpunkte zu sammeln. Es geht auch darum, sie aus nächster Nähe zu erleben und zum Beispiel mit Markus Söder im Anflug auf Tirana darüber zu sprechen, wie sein Kabinett gerade so performt.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Stunden können solche Gespräche von Flugzeugsitz zu Flugzeugsitz, von Bussitz zu Bussitz dauern – Stunden, in denen viel passieren kann, auch dem mitreisenden Journalisten. Am Montag etwa stürzte dieser in Tirana aus einem Kleinbus des Söder-Trosses, um nicht zu verpassen, wie der Ministerpräsident vor dem Schild mit der Aufschrift „Franz-Josef-Strauß-Platz“ posierte. Dabei stieß er sich den Kopf an dem Hammer, mit dem im Notfall die Busscheibe zertrümmert werden sollte. Söder, der solchen Situationen durchaus Komik abgewinnen kann, bekam es Gott sei Dank nicht mit – aber seine Mitarbeiter.

Karpaten? Falsch!

Noch heikler war es davor im Flugzeug gewesen. Irgendwo zwischen Bukarest und Tirana kam die Frage auf, wie das Gebirge heiße, das unten vorbeizog. Söder, offenbar selbst unsicher, machte deutlich, dass er sich hier die richtige Antwort zuvorderst von der Zeitung der klugen Köpfe erwarte. Von der, gerade mit dem Vorentwurf eines Reiseberichts befasst, kam die tastende Antwort „Karpaten?“, was, wie eine Nachfrage beim Piloten ergab, wohl nicht stimmte. Die Schadenfreude im Charterflugzeug war daraufhin nicht klein.

Das galt auch für den Rückflug, als der Journalist sich mit einem Desinfektionstuch, das er für ein Erfrischungstuch hielt, das müde und hernach brennende Gesicht abwischte. Söder, mit einem guten Sensorium für die Schwachstellen seiner Kritiker ausgestattet, bekam es mit, dachte sich seinen Teil und zögerte nicht, diesen dann auch mit den umsitzenden Passagieren zu teilen.

Mehr zum Thema 1/ 39:37

Was heißt das nun für die weitere Berichterstattung? Darf Söder mangelnder Sattelfestigkeit zeihen, wer nicht genau weiß, wo die Karpaten liegen? Darf ihn bespötteln, wer sich das Gesicht mit einem Desinfektionstuch abwischt? Aber ja! Denn gerade die eigenen Fehler machen einen kompetent für die Fehler der anderen. Und je offener der Umgang mit ihnen, desto unschädlicher werden sie in der Hand dessen, der sie womöglich zu benutzen wüsste.