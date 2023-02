Zur Mitternachtsquadrille ist das Parkett wieder rappelvoll. Dieser Tanz beruht auf Formationen, die im Takt der Musik kunstvoll durcheinandergebracht werden und am Ende des Zyklus wieder geordnet dastehen sollen. Nun ja, wirklich geordnet geht es nicht zu, zumal wenn die Musik schneller und schneller spielt. Umso ausgelassener wird gehopst, gerufen und geklatscht, und am Ende geht es dann doch meistens auf. Sie wissen noch, wie es geht, die Gäste des Opernballs, dabei hat das Aushängeschild der Wiener Ballsaison drei lange Jahre pausieren müssen. Und sie wissen es zu feiern.

Den Grund, aus dem die Bälle zweimal haben ausfallen müssen, kennt jeder, darüber muss man nicht reden. Man will es hinter sich gelassen haben, sucht ­Vergessen in den vertrauten Inszenierungen. So begann es am Donnerstagabend mit Fanfare und Hymnen. Einzug der Debütantinnen und Jungherren wahlweise in weißen Kleidern oder im Frack (tatsächlich wählte eine Dame Letzteres). Es folgte ein hinreißendes Kinderballett, ­virtuoses Erwachsenenballett, Stimmen von Weltrang (Camilla Nylund und ­Andreas Schager als „zwei Herzen im Dreivierteltakt“): eine Leistungsschau der Gastgeberin, der Staatsoper.