Neue Anschuldigungen : Auch Hausangestellte werfen Ellen DeGeneres Schikane vor

Die amerikanische Moderatorin war lange ein Publikumsliebling. Jetzt mehren sich die Stimmen, die DeGeneres vorwerfen, sich tyrannisch und schikanierend zu verhalten – offenbar nicht nur am Set.

Die amerikanische Fernsehmoderatorin Ellen DeGeneres soll sich nicht nur im Studio wie eine Tyrannin aufführen. Die Zweiundsechzigjährige macht angeblich auch ihren Hausangestellten das Leben schwer. Eine frühere Haushälterin warf DeGeneres jetzt vor, Putzkräfte und Handwerker zu schikanieren.

Beispielsweise habe die Moderatorin die Angewohnheit, Streichhölzer auf Möbeln zu deponieren, um zu kontrollieren, ob sie gereinigt werden. Viele Hausangestellte hätten es nur wenige Monate bei DeGeneres und ihrer Ehefrau Portia de Rossi in Santa Barbara bei Los Angeles ausgehalten.

Die Komikerin und Moderatorin galt bis Juli als Publikumsliebling. Nach Honorarstreitigkeiten mit Mitarbeitern der „Ellen DeGeneres Show“ während des Corona-Lockdowns wurden damals die ersten Vorwürfe laut. Die Website Buzzfeed berichtete anschließend über rassistische und sexistische Kommentare bei den Dreharbeiten sowie bewusste Kränkungen.

Zudem soll DeGeneres wiederholt Mitarbeiter nach Krankheit oder Trauerfällen entlassen haben. DeGeneres, die zu den einflussreichsten Entertainern der Welt zählt, kündigte am Dienstag an, sich am 21. September bei der ersten Studioshow nach dem Lockdown zu den Vorwürfen zu äußern.