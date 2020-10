Berlin-Charlottenburg : Attila Hildmann vor seinem Restaurant angegriffen

Der Vegan-Kochbuchautor Attila Hildmann (39) ist in Berlin-Charlottenburg angegriffen und leicht verletzt worden. Ein Tatverdächtiger im Alter von 31 Jahren flüchtete zunächst und konnte wenig später festgenommen werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der 31-Jährige soll Hildmann laut Polizei am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr vor seinem eigenen Restaurant in der Schillerstraße getreten, geschlagen und mit Gegenständen nach ihm geworfen haben. Hildmann, der sich selbst „ultrarechts“ und einen Verschwörungsprediger nennt, wurde demnach am Kopf und am Bein leicht verletzt. Laut Polizei zeigten sich beide Männer gegenseitig an.

Bei seiner Festnahme habe der Angreifer Widerstand geleistet und Beamte beleidigt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Atemalkoholtest habe 1,5 Promille ergeben. Der Verdächtige sei inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn werde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.