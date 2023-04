Ein Politiker darf sich geehrt fühlen, wenn an einer Zeremonie unter seiner Schirmherrschaft trotz hoher Temperaturen Hunderttausende Menschen teilnehmen. Doch die Veranstaltung vor einer Woche nahe der Finanzmetropole Mumbai mit dem indischen Innenminister Amit Shah endete in einer Katastrophe.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Am Ende waren mindestens 13 Menschen infolge der extremen Hitze gestorben. Mehrere Dutzend Menschen waren in Krankenhäuser gebracht worden. Sie hatten zur heißen Mittagszeit Stunden in der prallen Sonne und bei Temperaturen von bis zu 38 Grad ohne ausreichend Trinkwasser verbracht.

So wie in Mumbai sind derzeit auch andere Regionen Asiens von einer Hitzewelle betroffen. Dort sind der April und der Mai meist die heißesten Monate, bevor der jährliche Monsun eine Abkühlung bringt. An vielen Orten wurden auch an diesem Wochenende wieder Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen. Die Temperaturrekorde fallen reihenweise. In Thailand wurde am 15. April in der Provinz Tak eine neue nationale Höchsttemperatur von 45,4 Grad gemessen, ebenso mit 42,9 Grad in Xayaburi in Laos.

Höchstwerte an mehr als 100 Wetterstationen

In China wurden an mehr als 100 Wetterstationen lokale Höchstwerte erreicht. Im indischen Prayagraj war das Thermometer auf 44,6 Grad geklettert. Der Wetterhistoriker Maximiliano Herrera schrieb auf Twitter von der „schlimmsten April-Hitzewelle in der Geschichte Asiens“.

Es wird damit gerechnet, dass die Hitze noch einige Wochen anhalten dürfte. In Bangladesch haben die Menschen für Regen gebetet. Dort kam es ausgerechnet in den Tagen, als sich das mehrheitlich muslimische Land am Ende des Ramadans auf die Feiern zum Fastenbrechen vorbereitete, für Millionen Menschen zu Stromausfällen.

Bewässerungspumpen und die erhöhte Geschäftigkeit wegen der Feiertage führten zu Engpässen bei der Elektrizitätsversorgung. Besonders stark waren die Hafenstadt Chittagong und der Textil- und Pharmastandort Maimansingh betroffen. Die Wetterbehörden warnen, dass sich vor allem der Westen des Landes auf heißes und feuchtes Wetter einstellen müsste.

Die Hauptstadt Dhaka hatte Anfang der Woche mit 40,6 Grad ihre höchste Temperatur seit 58 Jahren gemessen. Normalerweise steigt das Thermometer dort auf 30 bis 35 Grad und maximal auf 38 Grad an. An einem Ort erreichte es jetzt sogar fast 43 Grad. Die Hitze hatte zu kuriosen Szenen geführt, wie der „Dhaka Tribune“ berichtete: „Manche Leute nutzen allein das Sonnenlicht, um auf ihren Balkonen Eier zu braten. Andere kämpfen damit, die Straße zu überqueren, die buchstäblich in der Hitze geschmolzen war.“ Die Zeitung zitierte den Mitarbeiter eines Notfalldienstes: „Es kommt eine wachsende Zahl Patienten mit Schwindel, unscharfem Sehen und Brustschmerzen. Viele dieser Patienten hatten noch nie derartige Beschwerden.“

Wetterphänomen El Niño könnte Temperaturen weiter anheizen

Das tief liegende Bangladesch ist besonders betroffen von den Folgen des Klimawandels. Das Land hat aber auch viel Wald, viele Feuchtgebiete, Flüsse und Seen verloren, sodass es an Kühlung fehle, zitierte die Zeitung einen Fachmann. Wissenschaftler warnen, dass Hitzewellen in Südasien aufgrund der Erderwärmung weiter zunehmen dürften.

Dies könnte ein besonders heißes Jahr werden, wenn es wie erwartet erneut zum Auftreten des Wetterphänomens El Niño kommen wird, nachdem die vergangenen drei Jahre von dem regenreichen La-Niña-Phänomen geprägt waren. „El Niño wird global normalerweise mit rekordverdächtigen Temperaturen in Verbindung gebracht“, sagte Carlo Buontempo vom Copernicus Cli­mate Change Service der EU der Agentur Reuters.

So waren die weltweit bisher heißesten zwölf Monate im Jahr 2016 infolge eines starken El-Niño-Phänomens aufgetreten. Die Jahre 2023 und 2024 könnten den Fachleuten zufolge noch heißer werden.

Der Süden Asiens ist von diesen Entwicklungen besonders betroffen. Bangladeschs großer Nachbar Indien hatte schon den heißesten Februar seit 1901 erlebt. Dort waren in mindestens zwei Bundesstaaten aus Sorge um die Gesundheit der Kinder die Schulen geschlossen geblieben. Vor einem Jahr war Südasien ebenfalls schon von einer heftigen Hitzewelle betroffen gewesen. In Indien hatten damals teilweise Temperaturen von mehr als 49 Grad geherrscht. Für die kommenden Tage sind für einige Bundesstaaten im Süden Indiens nun aber Regen und Gewitter angesagt. Auch in Bangladesch hat es jetzt zum ersten Mal seit Wochen wieder geregnet.

Mehr zum Thema 1/

In Südostasien ächzen Länder von Myanmar bis Vietnam unter der Hitze. In Thailand war es das erste Mal, dass eine Temperatur über 45 Grad gemessen worden ist. Am Samstag hatten die Behörden die Menschen davor gewarnt, überhaupt vor die Tür zu treten. In dem Königreich müssen die Menschen zudem seit Wochen mit erhöhter Luftverschmutzung leben. Grund für die schlechte Luft sind Rauchentwicklung durch Waldbrände und das Verbrennen von Pflanzenresten durch Bauern im Norden des Landes.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden haben sich in Thailand seit Jahresbeginn 2,4 Millionen Menschen infolge der Luftverschmutzung zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Die Hauptstadt Bangkok und die nördliche Stadt Chiang Mai gehörten zu den Städten mit der schlechtesten Luft weltweit.