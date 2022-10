Reaktion auf Bourdain-Buch : Asia Argento: „Hör auf, mir auf den Sack zu gehen“

Asia Argento tingelt zur Zeit durch die Talkshows im italienischen Fernsehen. Die 47 Jahre alte Schauspielerin versucht den jüngsten Film ihres Vaters Dario Argento („Dark Glasses“) zu retten, in dem sie eine Nebenrolle spielt: Der seichte Horrorstreifen ist bei der Kritik durchgefallen und wird vom Publikum ignoriert. Parallel dazu postet sie in den sozialen Medien ­fleißig Fotos von sich und ihrem neuen Freund Michele Titi Martignoni, 26 Jahre alt und Mixed-Martial-Arts-Profi. Schließlich verkündet sie stolz, sie sei seit anderthalb Jahren trocken.

Bei der Werbeaktion ihres jüngsten Make-overs kommen Argento die Ent­hüllungen in der Biographie über den Starkoch Anthony Bourdain ungelegen. Das Buch „Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain“ des amerikanischen Journalisten Charles Leerhsen erscheint kommende Woche in New York. Leerhsen enthüllt darin unter anderem den letzten Austausch via Sprachnachrichten und Kurzmitteilungen zwischen Argento und Bourdain. Der Koch und Fernsehstar beging im Jahr 2018 bei den Dreharbeiten für eine Folge der CNN-Kulinarikshow „Parts Unknown“ in den französischen Vogesen Suizid. Er wurde 61 Jahre alt.

Letzter SMS-Austausch veröffentlicht

Bourdain und die 19 Jahre jüngere Argento hatten seit 2016 eine „offene Beziehung“ geführt. Die war für das ungleiche Glamourpaar offenbar nicht so großartig, wie die beiden in der Öffentlichkeit vorspielten. Vielmehr war die Beziehung offensichtlich toxisch, denn beide wurden beziehungsweise blieben alkoholkrank. Bourdain litt zudem seit Jahr und Tag unter Depressionen. Kurz vor seinem Suizid war Bourdain gekränkt, weil Argento mit dem französischen Journalisten Hugo Clément (14 Jahre jünger als sie) angebändelt hatte, und zwar im Hotel de Russie in Rom, wo zwei Jahre zuvor die Geschichte zwischen ihr und Bourdain begonnen hatte.

Im letzten SMS-Austausch, den Autor Leerhsen veröffentlichte, heißt es von Bourdain: „Ich hege keinen Groll. Ich bin nicht eifersüchtig, weil du bei einem anderen Mann bist. Ich besitze dich nicht. Du bist frei, das habe ich dir immer gesagt, und zu diesem Versprechen stehe ich. Aber du warst rücksichtslos mit meinem Herzen. Mein Leben. Im Russie . . . Es ist das, was wehtut.“ Zugleich bittet Bourdain Argento „um Gnade“ für sein Gekränktsein und fleht, in erkennbarer Verzweiflung: „Kann ich noch irgendetwas tun?“ Darauf ­Asia Argento: „Hör auf, mir auf den Sack zu gehen“ („Stop busting my balls“). Bourdains dürre Antwort „Okay“ könnte das letzte Wort gewesen sein, das er mit einem ­Menschen gewechselt hat.

Bourdain war es gewesen, der für ­Argento die 380.000 Dollar Schweigegeld an deren Missbrauchsopfer Jimmy Bennett bezahlt hatte. Argento, die mit ihrer Enthüllung des eigenen Missbrauchs durch Harvey Weinstein die Me-Too-Bewegung maßgeblich angestoßen hatte, musste nach langem Leugnen schließlich zugeben, dass sie in einem Hotel in Kalifornien mit dem damals minderjährigen Schauspieler Sex hatte. Auf die Enthüllung ihres rüden Austausches mit Bourdain kurz vor dessen Tod reagierte Argento stilgerecht. Sie postete ein Foto von sich, über das sie die inzwischen fast schon legendären Worte setzte: „Stop busting my balls“.