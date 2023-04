Der Sohn eines Weltstars aus New York mischt freudig in der deutschen Schlagerszene mit: Ein Treffen mit Art Garfunkel Jr.

Es gibt da diesen nicht mehr ganz jungen Mann, der James McCartney heißt. McCartney wie sein Vater und James ebenfalls wie sein Vater, dessen voller Name James Paul McCartney lautet, obgleich alle Welt ihn nur als Paul kennt. James McCartney, der Sohn, heißt nicht nur wie sein Vater, er sieht auch so aus, genauer, wie eine etwas fülligere Version seines Vaters mit blondem Haar, das schon leicht schütter ist. James hat sogar den gleichen Job, er singt und spielt Gitarre, allerdings hören ihm, das belegen nicht nur die Zugriffszahlen auf seine Videos, weit weniger Menschen dabei zu. James mit Paul zu vergleichen ist so unfair wie unausweichlich. Wie es in ihm aussieht, das weiß nur er selbst, doch betrachtet man Fotos dieses Mannes mit seinem schütteren blonden Haar und den melancholischen, ebenfalls vom Vater geerbten Hundeaugen, dann fällt es nicht ganz leicht, sich ihn als glücklichen Menschen vorzustellen.

Wie lebt es sich in der Ahnung, aus dem großen Schatten eines Elternteils nie heraustreten zu können? Muss man das überhaupt? Sollte man danach trachten, sich auf weit entfernten Feldern zu bewähren, selbst wenn die eigenen Passionen und Talente ganz ähnliche sind?