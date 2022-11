Anwesen von Werner Mauss : Mutmaßliche Agenten-Villa abgebrannt

In der Gemeinde Altstrimmig im Hunsrück ist eine Luxusvilla abgebrannt. Das am Mittwochabend gemeldete Feuer konnte aufgrund der starken Sicherung des Geländes zunächst nicht unter Kontrolle gebracht werden, weshalb die Feuerwehr das Gebäude kontrolliert abbrennen ließ. Donnerstagnachmittag dauerte das Feuer nach Angaben der Einsatzkräfte noch an. Es seien Schäden in Millionenhöhe entstanden.

Das Anwesen soll laut einem Bericht der Zeitung „Bild” dem ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss gehören. Der 82 Jahre alte Mauss soll ab den sechziger Jahren als “ziviler Mitarbeiter” für deutsche Polizeibehörden und Geheimdienste gearbeitet haben.

Sowohl die zuständige Polizeidirektion Trier als auch die Verbandsgemeinde Zell wollten den Bericht mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen nicht bestätigen. Es wurde allerdings laut Polizei niemand verletzt.

Sobald der Brand des Gebäudes beendet ist, sollen routinemäßig Ermittlungen durchgeführt werden. „Wir müssen klären, ob das Brandgeschehen durch einen Unfall entstanden ist oder ob jemand dazu beigetragen hat“, sagte ein Polizeisprecher.