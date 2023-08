Es waren angeblich Filmszenen wie die, in der der acht Jahre alte Sohn der Familie Tuohy, Sean Jr., mit Klemmbrett und Trillerpfeife vor „Big Mike“ – 16 Jahre alt und mehr als 160 Kilogramm schwer – stand, um ihm die Regeln des Footballspiels zu er­klären. Oder die Minuten der Hollywoodproduktion „Blind Side – Die große Chance“, als Leigh Anne Tuohy, gespielt von Sandra Bullock, während des ­Trainings auf das Spielfeld lief, um ihn durch den Vorschlag zu inspirieren, die Mannschaft zu schützen, wie er die ­Familie schützte.

„Das hat mich wirklich geärgert, weil es nicht so war“, bekannte der Super-Bowl-Gewinner Michael Oher einige Jahre später. „Ich wusste immer, wie man Football spielt. Es war eben Hollywood, aber zu guter Letzt ist es immer noch eine gute Geschichte.“

Fast 15 Jahre nach dem Erfolg des Films sieht der Siebenunddreißigjährige die Rolle seiner Gastfamilie anders. In ei­ner Klage vor dem Bezirksgericht in Shelby in seinem Heimatstaat Tennessee warf der frühere Footballprofi der ­Familie Tuohy am Montag vor, ihn hintergangen zu haben. Leigh Anne und Sean Tuohy hätten ihn 2004 zwar bei sich aufgenommen. Entgegen früheren Beteuerungen habe die Familie den Sohn einer Rauschgiftabhängigen und eines Straftäters aber nicht adoptiert. Sie habe ­lediglich die Vormundschaft für ihn übernommen, um finanziell durch ihn zu profitieren. „Alle Mittel, die auf diese Weise eingenommen wurden, sollen ­gewissenhaft und gerecht an den Schutzbefohlenen, Michael Oher, übergeben werden“, forderten die Anwälte des ehe­ma­ligen Profisportlers jetzt.

Laut Klageschrift geht es um viel Geld. Die Eheleute Tuohy und ihre leiblichen Kinder Collins und Sean Jr., heißt es dort, hätten für „Blind Side“ nicht nur jeweils 225.000 Dollar bekommen, sondern auch einen ­Anteil von 2,5 Prozent eines „definierten Nettoerlöses“. Der Film, für den Sandra Bullock einen ­Oscar gewann, spielte damals an der ­Kinokasse mehr als 300 Millionen ­Dollar ein. In den folgenden Jahren ­sollen einige Millionen durch ­Video­rechte hinzugekommen sein.

Familie gibt an, unter Druck gesetzt worden zu sein

Die Familie Tuohy erzählte in ihrem Buch „In A Heartbeat: Sharing the ­Power of Cheerful Giving“ im Jahr 2010 eine andere Geschichte. Der Erlös aus den Filmrechten sei „durch fünf“ geteilt worden. Auch Oher habe einen Anteil bekommen. Wie amerikanische Medien berichteten, sollen den Tuohys und dem Footballspieler damals jeweils knapp 15.000 Dollar gezahlt worden sein. In den Jahren nach „Blind Side“ verdiente Oher sein Geld als Profi in der Natio­nal Football League (NFL). Er stand unter an­deren für die Carolina Panthers und die Baltimore Ravens auf dem Platz, mit denen er 2013 den Super Bowl gewann.

Nach den Vorwürfen einer vor­getäuschten Adoption und finanzieller Unregelmäßigkeiten ließ die Familie Tuohy am Dienstag wissen, in der Vergangenheit von ihrem Ziehsohn unter Druck gesetzt worden zu sein. Der frühere Footballprofi habe ihnen mit öffent­lichen Anschuldigungen gedroht, falls sie sich weigerten, ihm 15 Millionen Dollar zu zahlen. „Als Teil des Erpressungs­versuchs verzichtete Herr Oher auch ­darauf, die Schecks über geringe Summen aus den anteiligen Einnahmen einzulösen, welche die Tuohys weiterhin für das von ihnen für seinen Sohn eingerichtete Konto schickten“, teilte der Sprecher der ­Fa­milie, der Prominentenanwalt Marty Singer, am Dienstag mit.

Wann die Beziehung der Familie zu ihrem Ziehsohn zerbrach, blieb offen. Wie die Fotos von Michael Ohers Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Tiffany Roy zeigen, waren die Tuohys nicht ­dabei, als er die Mutter seiner vier Kinder im vergangenen November zum Traualtar führte.