Nach Video von Gil Ofarim : Hotel in Leipzig lässt Gäste wegen antisemitischen Vorfalls befragen

Am Donnerstag äußerte sich auch der Hotelmanager des Westin Leipzig Andreas Hachmeister in der Leipziger Volkszeitung erstmals zum Video des Sängers Gil Ofarim, der den Mitarbeitern des Leipziger Westin Hotels antisemitisches Verhalten vorwirft. Gegenüber der Zeitung sagte er, dass nach den Vorwürfen des Sängers weitere Konsequenzen gezogen wurden. Das Hotel habe eine „spezialisierte“ Kanzlei mit einer „umfassenden Untersuchung der Vorgänge“ beauftragt, so der Geschäftsführer. Die Juristen werten demnach momentan Aussagen von Gästen, Hotelmitarbeitern und weiteren Zeugen aus.

Hachmeister äußerte gegenüber der Zeitung zudem, dass er sich erst eine Meinung bilden wolle, wenn die Kanzlei zu einem Ergebnis gekommen sei. Dabei erwähnte er auch die Aussage eines Mannes, der das Geschehen beobachtet haben will: „Er hat uns gesagt, es stimme alles nicht, was in dem Video zu hören ist.“ Auch die Mitarbeiter des Hotels hätten ihm versichert, dass Ofarim nicht antisemitisch beleidigt worden sei.

„Es gab keinen Streit“

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen, sagte die Polizeipressestelle gegenüber der F.A.Z. Gegen einen Hotelangestellten werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Zudem ging eine Anzeige gegen Ofarim selbst von einem der beschuldigten Mitarbeiter ein.

Im Interview mit dem Spiegel hat Ofarim diesen Vorwurf zurückgewiesen. „Es war genau so, wie ich es in dem Video gesagt habe, es gab keinen Streit oder Ähnliches“. Er fände es beschämend und traurig, dass er sich nach diesem Vorfall auch noch rechtfertigen und erklären müsse.

Irritation, dass deutliche Entschuldigung bisher ausgeblieben ist

Der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster äußerte sich per Twitter ebenfalls am Mittwoch zur Reaktion des Hotelmanagements und kritisierte die fehlende Solidarität des Hotels und der Hotelgäste. „Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden.“

Zudem sei der Zentralrat „mehr als irritiert“, dass eine „deutliche Entschuldigung“ des Hotels gegenüber Gil Ofarim bisher ausgeblieben sei. Nach Angaben des Managements von Ofarim habe der Sänger lange überlegt, ob er das Video bei Instagram poste, er habe dann nicht gedacht, dass es so hohe Wellen schlage. Im Laufe der Woche wolle er sich entscheiden, ob er eine Anzeige erstatte.

Der Musiker Gil Ofarim hätte sich bei dem von ihm geschilderten antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Hotel Unterstützung von anderen Gästen gewünscht. Niemand um ihn herum habe etwas gesagt, als ein Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert habe, seinen Davidstern an einer Kette abzunehmen, sagte Ofarim am Mittwoch in Bild TV. Der 39 Jahre alte Musiker hatte nach dem Vorfall am Montagabend ein Video vor dem Eingang des „Westin-Hotels“ aufgenommen und es am Dienstag auf Instagram gepostet.