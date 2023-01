USA : Schauspielerin Annie Wersching ist tot

Sie war in vielen Fernsehserien zu sehen, unter anderem in „Star Trek“, „24“ und „Vampire Diaries“. Nun ist Annie Wersching im Alter von 45 Jahren gestorben.

Die amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist am Sonntag (Ortszeit) im Alter von 45 Jahren gestorben. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ihren Ehemann Stephen Full und ihrem Publizisten Craig Schneider.

„In der Seele dieser Familie klafft ein riesiges Loch, aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen“, zitierte der Sender aus einer kurzen Mitteilung Fulls. Als Todesursache wurde Krebs angegeben.

Wersching trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben „Star Trek: Enterprise“, später auch „Star Trek Picard“, war sie auch in „Bosch“, „Vampire Diaries“ und „General Hospital“ zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie „24“.

Viele Kolleginnen und Kollegen drückten in sozialen Medien ihre Trauer über den Tod von Annie Wersching aus.

John Cassar, Regisseur und Produzent von „24“, sagte dem US-Magazin „Deadline“: „Mein Herz ist in mehr Stücke gebrochen, als ich zählen kann. Annie kam in meine Welt mit einem offenen Herzen und einem ansteckenden Lächeln. Mit ihrem großen Talent raubte sie mir den Atem. Annie wurde mehr als nur eine Arbeitskollegin, sie wurde eine echte Freundin für mich, meine Familie und alle Schauspieler und Crewmitglieder, die mit ihr gearbeitet haben. [...]“

Mehr zum Thema 1/

Abigail Spencer, mit der Wersching in der Fernsehserie „Timeless“ spielte, schrieb auf Instagram: „Die beste Szenenpartnerin. Mein Erzfeind in ,Timeless', bei dem wir kaum ernst bleiben konnten. Dies ist ein verheerender Verlust für unsere Gemeinschaft. Sie war das Rückgrat vieler eurer und unserer Lieblingssendungen. Die Ringerin. Wenn man jemanden brauchte, der einem in den Hintern tritt oder eine Storyline aufpeppt oder wenn man einen Rettungsanker brauchte: Ruft Annie an. Es ist so schwer... Steve... keine Worte. [...]“

Wersching hinterlässt ihren Ehemann und drei Söhne. Der jüngste von ihnen ist vier Jahre alt.