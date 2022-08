Aachener Karneval : Baerbock wird jecke Ritterin

Aktualisiert am

Annalena Baer­bock hat schon ziemlich viel erreicht. Gegen Robert Habeck setzte sie sich als Kanzlerkandidatin der Grünen für den Bundestagswahlkampf 2021 durch. Nach der Wahl schnappte Habeck ihr dann zwar die Vize-Kanzlerschaft weg. Dafür bekam die bekanntlich „eher aus dem Völkerrecht“ kommende Baerbock ihren Traumposten: Als erste Frau steht sie an der Spitze des Auswärtigen Amts.

Nur noch wenige Monate muss sich die Grüne gedulden, bis ihr – und nicht etwa Habeck – die maximale närrische Ehre zuteil wird: Am 4. Februar will ihr der Aachener Karnevalsverein (AKV) den Orden wider den tierischen Ernst überreichen, was als höchste karnevalistische Ehre gilt.

Überzeugt mit Humor und Menschlichkeit

Baerbock werde als „moderne Ritterin im besten Sinne“ geehrt, teilte der AKV mit. Sie sei humorvoll und standfest auf dem diplomatischen Parkett, habe mit Sympathie und Überzeugungskraft die Herzen der Menschen gewonnen. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten, die vielen Menschen Angst machen, überzeugt sie mit Humor und Menschlichkeit im Amt, zwei wichtigen Werkzeugen im Kampf für Hoffnung und Frieden.“

Anders als bisherige Aspiranten ließ sich Baerbock nicht mit ein paar freundlichen Dankesfloskeln vom AKV zitieren, sondern stellte den Aachener Jecken ein weltgewandt-selbstbewusstes Foto zur Verfügung. Auf ihm ist zu sehen, wie sich die milde lächelnde Außenministerin auf dem Rollfeld vor einem Regierungsflieger ihre bunte Aachener Narrenkappe in die Reisetasche steckt.