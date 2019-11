Angriffe auf Schiedsrichter : Wenn der Bolzplatz zum Fight Club wird

Vergangenen Sonntag wurde bei einem Amateurligaspiel ein Schiedsrichter attackiert, zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in Hessen. Aber Turgay Sukan will kein Opfer sein. Ein Besuch am Spielfeldrand.

„Man glaubt nicht, dass es einen selber treffen könnte“: Schiedsrichter Sukan kehrt am 20. November 2019 wenige Tage nach den Angriff auf den Aschenplatz in Offenbach-Rumpenheim zurück. Bild: Wolfgang Eilmes

Drei Tage. Drei Tage ist es an diesem Mittwoch her, dass die rote Asche zum letzten Mal unter seinen Schuhen knirschte, dass er die Rufe der Jungs hörte, das dumpfe Plop, wenn der Fuß gegen den Ball tritt. Was für drei Tage? Solche, sagt er, an denen er andauernd, ja, wirklich andauernd daran denken musste, was sie ihm angetan haben.

Er würde gern mal wieder an was anderes denken. Klappt nicht. Das kriegst du ja nicht einfach aus dem Kopf, die Bilder – nicht, wenn der Kopf drei Tage später noch pocht. Mehrere Prellungen im Gesicht und an der Schulter habe der Arzt bei ihm festgestellt.