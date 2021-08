Botschaft zu Afghanistan : Angelina Jolie veröffentlicht ihren ersten Instagram-Post

Angelina Jolie hat am Freitagabend ihren ersten Post auf Instagram veröffentlicht. Die Schauspielerin teilte dort ein Foto von einem handgeschriebenen Brief. Sie habe ihn von einem Mädchen aus Afghanistan erhalten, so die 46-Jährige in der Bildunterschrift. „Gerade verlieren viele Menschen in Afghanistan die Möglichkeit, Social Media zu nutzen und sich frei zu äußern. Also komme ich zu Instagram, um ihre Geschichten zu teilen und die Stimmen all jener, die auf der ganzen Welt für Menschenrechte kämpfen.“

In dem bewegenden Brief berichtet die unbekannte Verfasserin, die sich als „junges Mädchen“ bezeichnet, von ihrer Angst vor den Taliban. „Bevor die Taliban kamen, gingen wir alle zur Arbeit, in die Schule (...). Jetzt denken wir, dass all unsere Träume weg sind.“ Sie fürchte, dass ihr Unterricht bald nicht mehr stattfinden werde. „Unsere Leben sind dunkel, wir haben unsere Freiheit verloren, und wir sind wieder eingesperrt.“ Den Namen sowie den Wohnort des Mädchens hat Jolie unkenntlich gemacht.

Sie habe kurz vor den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2011 erstmals afghanische Flüchtlinge getroffen, die wegen der Taliban ihre Heimat verlassen hatten, schrieb Jolie weiter. „Das ist 20 Jahre her. Es macht mich krank zu sehen, dass Menschen aus Afghanistan jetzt wieder durch Angst und Unsicherheit vertrieben werden.“ Die sechsfache Mutter kritisierte, dass Flüchtlinge oft wie eine Last behandelt würden, und rief dazu auf, sie bei Hilfsaktionen für Afghaninnen und Afghanen zu unterstützen. In ihrer Story teilte sie außerdem den Link zu einem Beitrag von ihr im US-Magazin Time, in dem sie sich ebenfalls zur Situation in Afghanistan äußert.

Die Oscar-Gewinnerin erreichte binnen 17 Stunden 4,6 Millionen Abonnenten, ihr Post wurde 1,6 Millionen mal mit einem „Gefällt mir“ versehen. In den Kommentaren erhielt sie für ihren Post viel Zuspruch. Jolie selbst folgt bislang nur den Accounts von Ärzte ohne Grenzen, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) sowie der National Association for the Advancement of Colored People, die eine der einflussreichsten schwarzen Bürgerrechtsorganisationen der USA ist.

Angelina Jolie ist schon lange für ihr humanitäres Engagement bekannt. Auslöser sollen die Dreharbeiten zu ihrem Film „Lara Croft: Tomb Raider“ 2000 im teilweise verminten Kambodscha gewesen sein. Mit dem UNHCR besuchte sie daraufhin verschiedene Flüchtlingslager und wurde 2001 zur Sonderbotschafterin ernannt. Immer wieder nutzt sie seitdem ihre Bekanntheit, um die Aufmerksamkeit auf Krisenherde in der ganzen Welt zu lenken. Für ihr Engagement wurde Jolie bereits mehrfach ausgezeichnet.