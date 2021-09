Die Hauptstadt der Provinz Zhejiang gilt als eine der schönsten Städte Chinas. Dort leben rund neun Millionen Menschen, mehr als doppelt so viele wie in Berlin, gleichwohl haben im Westen wohl die wenigsten je von ihr gehört. Es ist wieder einmal G-20-Gipfel, Angela Merkel verlässt vorne allein das Flugzeug. Der Gastgeber Xi Jinping hat, wie es scheint, die ganze Stadt räumen lassen, die Straßen sind leer, keine Autos, keine Menschen. Bilder von randalierenden Vermummten, wie sie ein Jahr später von Hamburg aus in die Welt gehen sollten, sind hier undenkbar. Eineinhalb Tage verbringt Merkel in der Stadt am See, doch für mehr als einen Blick auf die schöne Landschaft reicht es nicht. Wie immer bei diesen Treffen reiht sich eine Arbeitssitzung an die nächste. Überschattet wird der Gipfel aus Sicht der deutschen Politikerin von der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Die CDU kommt in Merkels politischer Heimat nur noch auf 19 Prozent.