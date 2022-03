Andere Länder, volle Regale : Nur die Deutschen hamstern

Mehl? In einem Bielefelder Supermarkt war am Mittwoch keines mehr zu bekommen. Bild: dpa

Die Kriegspsychose hielt in Italien so plötzlich Einzug in die Supermärkte, wie sie wieder verschwand. Nur wenige Tage gab es Anfang März leere Regale in manchen Supermärkten, weil die Leute Mehl und Nudeln, Tomaten und Dosenfisch hamsterten. Doch längst ist alles wieder aufgefüllt, es gibt keine Engpässe. Freilich wird alles spürbar teurer, von Brot und Teigwaren über Fleisch und Fisch bis zu Strom und Benzin. Hamsterkäufe von Toilettenpapier gab es in Italien aber weder jetzt wegen des Ukraine-Kriegs noch vor zwei Jahren beim Pandemie-Lockdown. Denn jedes Badezimmer hier verfügt über ein Bidet. (rüb.)

Es gibt kein französisches Wort für Hamsterkäufe, vielleicht bleibt es auch deshalb ruhig in den Supermärkten in Frankreich: keine leeren Regale. Das Vertrauen in die eigene Landwirtschaft scheint groß zu sein, ohnehin lagert der Franzose lieber Wein, Cognac und Foie-gras-Konserven auf Vorrat, als seinen Keller mit Klopapier zu füllen. An den Tankstellen sind nur Schlangen, wenn Anbieter wie die Supermarktkette E. Leclerc Treibstoff zum Selbstkaufpreis anbietet. Es gibt Energie- und Inflationszuschüsse für 38 Millionen Franzosen, am 1. April (kein Aprilscherz) senkt die Regierung für vier Monate den Treibstoffpreis pro Liter um pauschal 15 Cent. (mic.)

In Spanien deckten sich die Menschen vor zwei Jahren mit Toilettenpapier ein. Jetzt leerten sie vor allem die Regale mit Sonnenblumenöl, das zumeist aus der Ukraine stammt. Auch Mehl, Haferflocken und Hülsenfrüchte wurden teils knapp. Eigentlich müssten sich die Spanier keine Sorgen um Öl machen. Aus dem Land stammt fast die Hälfte des Olivenöls auf der Welt. Es ist jedoch teurer als Sonnenblumenöl. (hcr.)

In Schweden bildeten sich schon in der Pandemie nur Schlangen, um Abstand zu halten. Jetzt ist man vor allem wegen der Energiepreise besorgt. In Finnland werden viele Jod-Tabletten verkauft, aus Angst vor einer nuklearen Katastrophe. (mawy.)

Leere Regale nur wegen Sachspenden

Anders als zu Beginn der Corona-Pandemie, als schon mal ganze Paletten an Klopapier und Regale an Nudeln leergekauft waren, hat man in Österreich jetzt noch nichts über Hamsterkäufe gehört. Allenfalls konnte man in der Hauptstadt Wien beobachten, dass ein Drogeriemarkt von Windeln und Hygieneartikeln entblößt war, nachdem die örtliche Pfarrjugend entsprechende Produkte als Sachspenden für einen Transport in die Ukraine gesammelt hatte.

Auch im Nachbarland Ungarn gibt es noch keine Neigung, bestimmte Lebensmittel massenhaft aufzukaufen. Allerdings sind viele Tankstellen vor allem auf dem Land dazu übergegangen, die Menge an abgegebenen Treibstoff zu begrenzen, etwa auf einen Höchstpreis von 25.000 Forint, das reicht ungefähr für eine normale Tankfüllung. Hintergrund ist, dass die Regierung einen Spritpreis von 480 Forint (1,29 Euro) pro Liter Diesel wie auch Benzin festgelegt hat. (löw.)

In Großbritannien hält man sich bislang an die Regel: „Keep calm and carry on.“ Vereinzelt wird über ein erhöhtes Aufkommen an Tankstellen berichtet, weil die Preise fast täglich steigen, aber die Situation ist weit entfernt vom vergangenen Herbst, als ein Ansturm auf die Zapfsäulen zu Zusammenbrüchen der Versorgungskette führte. Damals hatte es viele Berichte über Lieferengpässe infolge des Brexits gegeben. (job.)

In Polen ist das große deutsche Thema kein großes Thema: Hamsterkäufe gibt es nicht, obwohl das Land so nah am Kriegsgeschehen ist. Wo es an länger haltbaren Lebensmitteln oder Hygieneartikeln mangelt, liegt es an den eingereisten Ukrainern – Stand Donnerstag waren es etwa zwei Millionen Menschen. Supermarktketten melden ein Umsatzplus. Nicht nur die Flüchtlinge kaufen ein, sondern auch die Organisationen, die im Nachbarland mit Sachspenden helfen wollen. (gna.)